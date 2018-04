Wirkungstest im Rollenspiel

Anzeige

Kostenfreie Schulungen für Platzordnerobmänner (POB) sind eine zentrale Maßnahme des Fair-Play- Konzeptes „selbst-fair-ständlich“. Damit unterstützt der Badische Fußballverband (BFV) seine Vereine, um bessere Rahmenbedingungen für Sicherheit und Fair Play zu schaffen. Nun nahmen 25 Teilnehmer an der Pilot-Schulung teil und erhielten viele praktische Anleitungen zur Prävention und Lösung von Konfliktsituationen.

„Platzordnerobmänner haben eine ganz wichtige, präventive Funktion am Spieltag und sind zentrale Ansprechpartner für Schiedsrichter und Zuschauer. Sie können durch frühzeitiges, präventives Eingreifen potentielle Gefahrensituationen und Konflikte erst gar nicht entstehen lassen“, fasst Rüdiger Heiß, BFV-Vizepräsident Spielbetrieb, die Rolle eines POB zusammen. Sowohl Heim- als auch Gastmannschaften müssen am Spieltag einen POB stellen. „Was sind ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten?“, „Warum ist ein POB so wichtig, und wie verhält er sich in verschiedenen Situationen?“ Diese Fragen beantwortete die Schulung in Theorie und vor allem Praxisteilen sehr anschaulich.

Videoaufnahmen machten deutlich, wie schnell ein scheinbar harmloses Spiel eskalieren kann. Damit gar nicht erst eine solche Situation entsteht, lag der Schwerpunkt der Pilotschulung auf Konfliktlösungsstrategien und deren Anwendung in der Praxis.