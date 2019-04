Wittighausen/Z. arbeitet sich vor

FC Grünsfeld II – Umpfertal II 3:0

Tore: 1:0 (42.) und 2:0 (65.) jeweils Andreas Segeritz, 3:0 (84.) Louis Kordmann.

Die Heimelf präsentierte sich als das bessere Team und erzielte kurz vor der Pause durch Andreas Segeritz auch die verdiente 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker, vergaben aber ihre Erfolg versprechenden Möglichkeiten. Als wiederum Andreas Segeritz mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte, war die Partie gelaufen. Den Endstand markierte Louis Kordmann.

FC Eichel – SV Distelhausen 4:3

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (8.) jeweils André Gomes, 2:1 (45. Handelfmeter) und 2:2 (49.) jeweils Bernd Mögerle, 2:3 (62.) Markus Roth, 3:3 (73.) André Gomes, 4:3 (89.) Marcel Weis.

Die Gastgeber dominierten die ersten 20 Minuten und führten durch zwei Treffer von André Gomes auch schnell mit 2:0. Danach verlor die Heimelf den Faden und die Gäste kamen besser in die Partie. Als ihnen unmittelbar vor der Pause nach einem Handelfmeter im Nachschuss durch Bernd Mögerle der Anschlusstreffer gelang, war das Spiel wieder offen. Richtig rund ging es nach dem Seitenwechsel, als die jetzt aktiveren Gäste wiederum durch Bernd Mögerle zum Ausgleich kamen und durch Markus Roth sogar die erstmalige Führung erzielten. Die Heimelf gab jedoch nicht auf und egalieiserte durch ihren Goalgetter André Gomes mit seinem dritten Tagestreffer den Rückstand. In einer hart umkämpften Schlussphase drängte die Heimelf vehement auf die Entscheidung, was ihnen nach zwei Lattentreffern durch Marcel Weis mit einem 20-Meter-Schuss gelang.

Kickers DHK II – Wittigh./Z. 1:3

Tore: 0:1 (11.) Julian Lieb, 1:1 (27. Foulelfmeter) Martin Hörner, 1:2 (32.) Bernd Wohak, 1:3 (92.) Julian Lieb.

Die Heimelf zeigte sich stark verbessert und bot dem Favoriten lange Zeit Paroli. Trotz der frühen Gästeführung durch Julian Lieb blieben die Platzherren unbeeindruckt und erzielten per Foulelfmeter durch Martin Hörner den verdienten Ausgleich erzielen. Als nur wenig später Bernd Wohak die erneute Führung markierte, war dies auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber alles nach vorne, ohne jedoch eine der zahlreichen Chancen verwerten zu können. Den Schlusspunkt in einem hart umkämpften Spiel setzte der zweifache Torschütze Julian Lieb, als er sich nach einem Konter mutterseelenallein auf den Weg machte und zum 1:3-Endstand einnetzte.

Windischb./S. II - Türkgücü 1:3

Tore: 0:1 (2.) Furkan Uzun, 0:2 (38.) Göktürk Kizildeniz, 1:2 (59.) Lars Pollak, 1:3 (80.) Furkan Uzun.

Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff nutzte Furkan Uzun eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Platzherren aus und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gäste durch Göktürk Kizildeniz auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Platzherren den Druck und erzielten durch Lars Pollak auch den Anschlusstreffer. Den spielstarken Gästen gelang nach einem schönen Konter wiederum durch Furkan Uzun, das verdiente 3:1 für das Team von Türkgücü.

Welzbachtal – SV Pülfringen 0:0

In einem interessanten und fairen Spiel trennten sich beide Mannschaften schiedlich-friedlich mit einem torlosen Unentschieden. Nachdem die Gäste bereits in der Anfangsphase eine hochkarätige Möglichkeit ungenutzt ließen, konnten auch die Hausherren ihre sich bietenden Torchancen nicht verwerten. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim gerechten Remis. Mitentscheidend für den torlosen Ausgang waren die überragenden Torhüter Andreas Michel und Fabian Haberkorn.

Dittwar/Heckf. – Rauenberg/B. 0:2

Tore: 0:1 (88.) und 0:2 (90.) jeweils Sebastian Nehr. – Rote Karte: für einen Gästespieler wegen Notbremse (45.)

Für die Heimelf war es eine äußerst bittere Niederlage im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste machten von Beginn an Druck und erspielten sich zahlreiche Torchancen, die aber allesamt vom guten Heimkeeper Raphael Hehn vereitelt wurden. Die Platzherren hatten während dieser Zeit wenig Zugriff auf die Partie. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren gegen dezimierte Gäste besser in die Partie zu kommen, doch auch die wenigen guten Tormöglichkeiten wurden kläglich vergeben. Konsequenter zeigten sich die Gäste, als sie ihre Überlegenheit in der Schlussphase durch zwei Treffer von Sebastian Nehr in einen im Endeffekt hochverdienten Sieg ummünzten.

Assamstadt II – TBB II/Hoch. 3:0

Tore: 1:0 (34.) Uwe Arnold, 2:0 (50.) Jonathan Hügel, 3:0 (77.) P. Keilbach.

In den ersten 15 Minuten entwickelte sich ein verteiltes Spiel. Die erste gute Einschussmöglichkeit hatte der TSV durch Rupp, dem in Anschluss an einen Freistoß allerdings am Keeper scheiterte. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe Arnold nach schöner Kombination über Belz und Hügel unhaltbar aus acht Metern zum 1:0 abschloss. In der zweiten Hälfte übernahm Assamstadt mehr und mehr das Spiel und erzielte in der 50. Minute durch Hügel das 2:0. Nach dieser schnellen Führung war der TSV weiter spielbestimmend. Als dann in dere 77. Minute das verdiente 3:0 durch P. Keilbach fiel, war das Spiel gelaufen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019