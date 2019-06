Wittighausen/Z. wird Zweiter und steigt in die Kreisliga auf

Im Fußballkreis Tauberbischofsheim gelten folgende Termine für die anstehenden Relegationsspiele:

SpG Beckstein/Königshofen II (Vizemeister C1) gegen Türkgücü Wertheim II (Vizemeister C2) ist am Freitag, 7. Juni. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr und findet auf dem Sportplatz in Gissigheim statt.

1. FC Umpfertal II (Zwölfter der Kreisklasse A) gegen SpG Uissigheim II/Gamburg (Dritter der Kreisklasse B) spielt am Sonntag, 8. Juni. Anstoß ist um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Oberbalbach. Diese Partie war eigentlich für Samstag, 8. Juni, vorgesehen, doch ist man nun der Relegationspartie zwischen Reicholzheim und Schloßau in Altheim, die in etwa zeitgleich stattgefunden hätte, aus dem Weg gegangen.

TSV Unterschüpf/Kupprichhausen (Zwölfter der Kreisliga) gegen Türkgücü Wertheim (Dritter der Kreisklasse A) findet am Montag, 10. Juni, um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Wenkheim statt. Auch hier ist man im Vergleich zur ursprünglichen Planung um einen Tag nach hinten gerückt.

Abgeschlossen wird die Relegation im Fußballkreis Tauberbischofsheim am Mittwoch, 12. Juni, um 18.30 Uhr. Die SpG Boxtal II/Mondfeld spielt dann als Zwölfter der Kreisklasse B gegen den Sieger des Entscheidungsspieles der beiden C-Klassen-Vizemeister vom 7. Juni. Der Austragungsort hängt dabei vom Sieger dieses Entscheidungsspieles ab. Trifft die SpG Boxtal II/Mondfeld auf die SpG Beckstein/Königshofen II, dann findet die Partie in Uissigheim statt, wäre aber Türkgücü Wertheim II der Gegner, dann würde in Kembach gespielt werden. ptt