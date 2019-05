Wootens starke Bilanz

Andrew Wooten strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. © dpa

Neun Tore in acht Spielen – das ist die beeindruckende Serie vom Sandhausener Stürmer Andrew Wooten. In diesen acht Partien blieb der SV ungeschlagen, verbesserte sich vom letzten Platz auf Rang 15 und ist damit nun dem Klassenerhalt ganz nah. Auch beim jüngsten Auswärtsspiel in Heidenheim zeigte sich Wooten stark und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich sowie den Siegtreffer. An Simon Terodde wird er dennoch nicht mehr herankommen. Einen großen Schritt in Richtung „Kanone“ machten Robert Lewandowski und Marvin Pourie: Mit vier beziehungsweise sechs Toren Vorsprung bei zwei verbleibenden Spielen dürfte ihnen der Spitzenplatz kaum noch zu nehmen sein. In den unteren Ligen verläuft der Kampf der Torjäger noch etwas enger.

Bundesliga

22 Tore: Lewandowski (München).

18 Tore: Alcacer (Dortmund).

17 Tore: Jovic (Frankfurt).

16 Tore: Kramaric (Hoffenheim), Reus (Dortmund), Werner (Leipzig).

15 Tore: Belfodil (Hoffenheim), Havertz (Leverkusen), Poulsen (Leipzig).

2. Liga

28 Tore: Terodde (Köln).

18 Tore: Hinterseer (Bochum).

17 Tore: Cordoba (Köln), Wooten (Sandhausen).

16 Tore: Klos (Bielefeld).

15 Tore: Klement (Paderborn), Testroet (Aue).

3. Liga

21 Tore: Pourie (Karlsruhe).

15 Tore: Schäffler (Wehen Wiesbaden).

14 Tore: Kyereh (Wehen Wiesbaden).

13 Tore: Fink (Karlsruhe), Hain (Unterhaching), Proschwitz (Meppen).

Regionalliga Südwest

18 Tore: Koffi (Elversberg), Sulejmani (Mannheim).

16 Tore: Jacob (Saarbrücken).

15 Tore: Kern (Mannheim), Wekesser (Walldorf).

14 Tore: Jurcher (Saarbrücken).

Oberliga Baden-Württemberg

29 Tore: Sökler (Freiberg).

23 Tore: Dicklhuber (Göppingen).

18 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers).

16 Tore: Vollmer (Linx).

14 Tore: Haibt (Villingen), Marinic (Backnang).

Verbandsliga Baden

23 Tore: Ilhan (Heddesheim).

20 Tore: Zuleger (Zuzenhausen).

19 Tore: Dahlke (Sandhausen U23), Stoll (Mutschelbach).

18 Tore: Fetzer (Gartenstadt), Hocker (Schwetzingen).

15 Tore: Antlitz (Walldorf II).

Verbandsliga Württemberg

18 Tore: Czaker (Hollenbach).

17 Tore: Glotzmann (Sindelfingen).

14 Tore: Lekaj (Leinfelden-Echterdingen), Lulic (Rutesheim), Nietzer (Dorfmerkingen).

13 Tore: Kenniche (Neckarrems).

12 Tore: Zimmer (Dorfmerkingen).

Landesliga Odenwald

22 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

18 Tore: Albert, Moschüring (beide Grünsfeld), Karic (Neckarelz), Rüttenauer (Oberwittstadt).

17 Tore: Heinrich (Höpfingen).

16 Tore: Bundschuh (Hundheim-Steinbach), Gärtner (Gommersdorf). mbe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019