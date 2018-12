Würzburger Nachwuchs klarer Favorit

Der Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers ist der Favorit beim „Basti-Cup“ in Niederstetten am Samstag. Beim letzten Durchgang im Kalenderjahr 2018 beim Jako-Cup des TV Niederstetten wird ein hochklassiges Turnier erwartet. Denn die U17-Nachwuchskicker zeigen erfahrungsgemäß viel Dynamik und Ehrgeiz bei dem hochklassig besetzten Turnier mit Rundum-Bande.

Der lange Turniertag wird bereits um 10 Uhr vom TV Niederstetten mit dem Spiel gegen den FV Lauda eröffnet. Inder Gruppe A kämpfen auch die SG Mittleres Taubertal (Distelhausen/Impfingen/Werbach), die zweite Mannschaft der SG Markelsheim/Elpersheim und der VfR Altenmünster um die Viertelfinal-Tickets.

In der Gruppe B wird die erste Mannschaft des FV Lauda, die in der Verbandsstaffel Baden die Feldrunde bestreiten, mit der TSG Ehingen aus der Verbandsstaffel Süd ein Wörtchen um den Gruppensieg mitreden wollen. Aber auch die SGM Weikersheim, die Sportfreunde Schwäbisch Hall und die SGM Markelsheim/Elpersheim 1 werden es den höherklassig spielenden Mannschaften nicht einfach machen und auf jeden Fall hre Chance auch suchen.

Die Gruppe C wird durch den Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers in der Partie gegen den badischen Verbandsligisten FC Mühlhausen in das Turnier starten. Die zweite Mannschaft des FSV Hollenbach und die SGM Wachbach/Althausen-Neunkirchen sowie die SGM Oberes Taubertal (Röttingen/Bieberehren/Creglingen) werden hochmotiviert in die Gruppenphase gehen, um die vermeintlich großen Namen zu ärgern.

Gruppe D startet mit der Partie des Titelverteidigers vom FSV Hollenbach gegen die SGM Gommersdorf/Krautheim in den Turniertag. In dieser Gruppe sind die Nachwuchskicker des Würzburger FV und des TSV Ilshofen nicht zu unterschätzen. Natürlich wird auch die zweite Mannschaft des TV Niederstetten alles geben, um die Viertelfinalrunde zu erreichen.

Die Finalspiele des Basti-Cups beginnen dann um 17.25 Uhr, um 19:15 Uhr steht mit dem Endspiel um den Basti-Cup der Höhepunkt an. Der Eintritt ist frei. tvn

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018