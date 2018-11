Ziel bleibt das Mittelfeld

In der Fußball-Kreisliga Buchen werden die letzten Spiele für dieses Jahr am kommenden Wochenende gespielt. Danach geht es in die wohlverdiente Winterpause.

Der VfB Heidersbach gewann das vergangene Spiel gegen die VfB Sennfeld/Roigheim zwar mit 4:3, jedoch lief die Runde für den Verein noch nicht ganz rund. In der Vorsaison erreichten die Heidersbacher den achten Rang und wollten auch in dieser Spielzeit wieder im gesicherten Mittelfeld landen. Doch mit dem momentan zwölften Platz in der Liga ist noch Luft nach oben.

Trotzdem sagt der Vereinsvorsitzende Achim Rhein: „Wir haben eine gute Mannschaft, die am Ende der Saison im gesicherten Mittelfeld stehen kann. Das ist nach wie vor das Ziel, welches wir erreichen wollen.“ Rhein weiter: „Jedoch ist es wichtig, dass die Leistungsträger der Mannschaft nicht ausfallen und es auch sonst wenig verletzte Spieler im Team gibt. Wenn das der Fall ist, können wir die Klasse halten.“

Auf die Frage nach der aktuellen Verletztensituation antwortete der Vereinsvorsitzende: „Es gibt einen Langverletzten, Michael Hauber, der schon seit mehr als einem Jahr immer wieder Probleme hat.“ In dieser Saison kam Hauber erst auf zwei Einsätze mit insgesamt knapp 90 Minuten Spielzeit. „Sonst gibt es immer wieder Spieler mit kleineren Verletzungen, nichts Schlimmes, aber da ist dann auch immer ein Ausfall von zwei bis drei Wochen einzuplanen“, fügt Rhein hinzu.

Als Befreiungsschlag möchte er den Sieg am Wochenende nicht verstehen. „Die Liga ist diese Saison relativ eng. Wir haben drei direkte Abstiegsplätze, und die Situation ist so, dass jede Mannschaft jeden schlagen kann, die Tagesform muss nur stimmen. Natürlich müssen hier die oberen drei Mannschaften, der TSV Rosenberg, der FC Schloßau und der VfB Sennfeld/Roigheim, ausgenommen werden, die sich schon einen größeren Vorsprung herausgespielt haben.“

Nun geht es gegen den FC Donebach. Dann wird man sehen, ob sich der VfB weiter verbessert. . .

