Ziel ist klar: „Wir müssen gewinnen“

Es geht Schlag auf Schlag in der Allianz-Frauen-Bundesliga. Nach der Auswärtsfahrt am Mittwoch geht es für die TSG morgen um 11 Uhr wieder im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion um Punkte. Am siebten Spieltag empfängt die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann den Aufsteiger Borussia Mönchengladbach.

Gegner nicht unterschätzen

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Borussia Mönchengladbach hat als Aufsteiger Startschwierigkeiten, sich in der neuen Liga zurechtzufinden. Die Anfangsphase ist meist schwer, doch unterschätzen werden wir Gladbach deshalb nicht. Der Aufsteiger hat bereits mehrfach gezeigt, dass er auch Tore schießen kann und in der Offensive über Konter gefährlich ist. Wir müssen uns darauf einstellen, über 90 Minuten hellwach zu sein.“

Zur Personalsituation erklärt der Trainer: „Franziska Harsch ist seit der Partie gegen den SC Freiburg aufgrund von muskulären Problemen angeschlagen. Ansonsten wird sich zeigen, wer sich in den wenigen Trainingseinheiten bis zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gut präsentiert und fit ist.“

„Waren nicht frisch“

„Nachdem wir gegen Bremen noch eine überzeugende Leistung abgeliefert und verdient gewonnen hatten, waren wir mit dem Auftritt beim SC Freiburg nicht zufrieden. Wir waren überhaupt nicht frisch, sondern haben platt gewirkt, was sich erst im Laufe der zweiten Hälfte gebessert hat. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir spielen jetzt im heimischen Stadion gegen den Tabellenletzten, da ist die Zielvorgabe glasklar: Wir wollen gewinnen. Dazu müssen wir unsere Strategie konsequenter durchziehen und die Vorgaben besser umsetzen“, fordert Ehrmann. tsg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018