Zimmern kommt nur zu einem 1:1

Götzing/E. II – Gommersd. III 3:1

Schon nach fünf Minuten brachte J. Süssenbach die Heimelf in Führung. Danach übernahmen immer mehr die Gäste das Kommando. Diese Überlegenheit münzten sie aber erst nach 54 Minuten in Tore um. In der 61. Minute stellte J. Süssenbach die Führung des TSV/VfL wieder her. Nach 70 Minuten fiel die Vorentscheidung. Wiederum traf J. Süssenbach zum 3:1-Endstand.

Krautheim/W. II – FC Zimmern 1:1

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der dritten Minute durch Baklaci in Führung. Danach gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeber den besseren Start und erzielten in der 55. Minute den Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff gab es noch Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 1:1-Unentschieden.

Rippberg/W./G. II - Leibenstadt 3:0

Die Heimelf war in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. Durch ein Elfmetertor von Odenwald erzielte die SpG die verdiente Führung. Nach einem Foulspiel kurz vor dem Strafraum dezimierte sich die Gästeelf nach Beginn der zweiten Hälfte selbst. Den folgenden Freistoß verwandelte S. Goldschmidt direkt. Den Schlusspunkt zum verdienten Heimsieg setzte F. Schober.

Schweinberg II – Adelsh./O.II 2:2

D. Götz erzielte für Schweinberg in der zehnten Minute das 1:0. N. Eckert glich in der 14. Minute aus. M. Ühlein. erzielte das 2:1. Wieder N. Eckert traf zum 2:2.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018