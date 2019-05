Zimmern schießt sich für die Relegation ein

Schweinberg II – FC Zimmern 3:5

Bereits nach fünf Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Bis zur Pause passierte nichts mehr. In der 51. Minute verkürzte der FCS auf 1:2 und etwas Hoffnung keimte auf. Doch durch einen weiteren Doppelschlag erhöhte Zimmern auf 4:1. Der FCS steckte nicht auf und erzielte in der 74. Minute den Anschlusstreffer zum 2:4. Es dauerte nicht lange bis Zimmern das 5:2 erzielte. Im Gegenzug gelang Yildiz mit seinem zweiten Treffer der 3:5-Endstand.

Götzingen/E. II – Leibenstadt 3:2

Von Beginn an waren die Hausherren überlegen, die erste Großchance hatten die Gäste. Urgestein D. Müller schoß in seinem letzten Heimspiel einen Freistoß kurz nach der Mittellinie zum 1:0 ins Tor. Nach der Pause erwischte der TSV/Vfl den besseren Start und erhöhte durch M. Götz auf 2:0. Als Sportvorstand M. Hornung das 3:0 kurz vor Ende erzielte schien das Spiel gelaufen. Doch durch zwei Unachtsamkeiten in der Hintermannschaft der Gastgeber kamen die Gäste nochmals auf 2:3 heran.

Bofsheim/O. III – Sennfeld/R. II 0:8

Bis Redaktionsschluss lag kein Spielbericht vor.

