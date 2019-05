Zu mehr als zum Ehrentreffer reicht es wieder nicht

FV Lauda – 1. FC Bruchsal 1:5

Lauda: Moschüring, Neckermann, Kaplan, Lotter, Baumann, Jurjevic, Jallow (72. Müller), Ilic, Schädle, Heizmann, Gerberich.

Bruchsal: Merz, Reuer, Morilla Morito, Diebold, Geckle (89. Terzopoulos), Walther, Peric (66. Rutz), Demirci (65. Mumbach), Schiek, Ursino Lima, Schongar.

Tore: 0:1 , 0:2 (8., 13.) Geckle, 0:3 (45.) Morilla Morito, 0:4 (50.) Geckle, 1:4 (78.) Kaplan, 1:5 (89.) Ursino Lima. – Schiedsrichterin: Miriam Bloß (Sachsen bei Ansbach). – Zuschauer: 80.

Bevor der FV Lauda richtig in dieses Verbandsliga-Spiel fand, sorgte Fabian Geckle, mit 15 Saisontoren bester Torschütze der Gäste, mit zwei leicht erzielten Treffern in der 8. und 13. Minute schon für die Vorentscheidung. Die Hoffnungen des Gastgebers, das vorletzte Heimspiel der Runde mit einem Erfolgserlebnis abschließen zu können, machten die Bruchsaler mit ihrer Zweikampfstärke und einem konzentrierten Aufbauspiel über die Flügel rasch zunichte. Für zwei Torannäherungen des FV sorgten Goran Jurjevic und Nikola Ilic in der 25. und 43. Minute, doch Bruchsals Torwart Yannik Merz war nicht zu bezwingen.

Das Übergewicht im Mittelfeld verschaffte den Gästen reichlich Torchancen, die FV-Torwart Marc Moschüring vor allem nach der Pause mit einigen sehr guten Paraden in 1:1-Situationen entschärfte. Beim dritten Gegentreffer zum 0:3, mit dem Morilla Morita kurz vor der Pause der souverän leitenden Unparteiischen ein starkes Dribbling im FV-Strafraum abschloss, war Moschüring jedoch wieder machtlos.

Gleich nach dem Wechsel nutzte Fabian Geckle die Lücken in der ständig unter Druck stehenden FV-Abwehr zum 0:4. Bei diesem klaren Vorsprung schaltete Bruchsal einen Gang zurück. In der 52. und 56. Minute hatte Thomas Lotter zwei starke Szenen, als sein Kopfball nach einer Ilic-Flanke knapp übers Gebälk strich. Danach hätte er ein Zuspiel von Goran Jurjevic direkt vor dem leeren Gästetor fast über die Torlinie gebracht. Doch aufgeben wollte der FV nicht, und in der 78. Minute gelang Tolga Kaplan nach präzisem Zuspiel von Dominik Gerberich mit einem Lupfer über den FC-Keeper der Ehrentreffer. Den alten Abstand stellte postwendend der starke Ursino Lima mit 1:5 wieder her. ferö

