Zu oft wird nicht seriös gewirtschaftet

„In ihrer zehnten Saison hat die 3. Liga eine neue Ära eingeläutet“, betonte Peter Frymuth bei der Vorstellung des offiziellen Saisonreports 2017/2018 für die 3. Liga. Allerdings sieht der DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung auch Kritikpunkte: „Die größte Herausforderung ist es, der 3. Liga zu größerer finanzieller Stabilität zu verhelfen und den Vereinen ein besseres wirtschaftliches Fundament zu bieten. So klein der sportliche Abstand zur 2. Bundesliga ist, so groß ist die finanzielle Lücke. Insolvenzfälle wie der Chemnitzer FC und FC Rot-Weiß Erfurt in der abgelaufenen Saison sind Alarmsignale, die der DFB als Liga-Träger natürlich nicht ignoriert und die dem Image der 3. Liga nicht zuträglich sind. Das Prinzip der wirtschaftlichen Vernunft ist unabdingbar, um sich nachhaltig zu positionieren und zwischenzeitliche Rückschläge, die im Sport immer möglich sind, verkraften zu können.“

Minus von 0,662 Millionen Euro

Dies zeigt sich auch im nun veröffentlichten Saisonreport. Denn dort fällt das wirtschaftliche Saisonergebnis 2017/2018 mit einem durchschnittlichen Minus von 0,662 Millionen Euro pro Klub ebenfalls negativ aus. Lediglich vier Vereine weisen für 2017/2018 im Ist-Plan einen Jahresüberschuss aus. Obendrein sind die Vereine der 3. Liga im Durchschnitt weiterhin bilanziell überschuldet. Zum 31. Dezember 2017 wiesen nur acht von 19 Klubs – die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen II wurde hier nicht eingerechnet – ein positives Eigenkapital aus.

Zusammengerechnet verzeichneten alle Drittligisten im Durchschnitt ein negatives Eigenkapital in Höhe von 0,845 Millionen Euro. „Einige Klubs haben nicht den Willen, finanziell positive Ergebnisse zu erzielen, sagte Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter „Spielbetrieb, Ligen und Wettbewerbe“.

Erfreulicheres gibt es hingegen von den Zuschauerzahlen zu vermelden. Denn der Zuschauerschnitt kletterte nach 5943 Besuchern pro Spiel in der Saison 2016/2017 wieder über die Sechstausender-Marke auf 6132. Im Vergleich der 3. Ligen in Europa liegt Deutschland weiter hinter England auf Platz zwei, deutlich vor Italien, Spanien und Frankreich. Die Tendenz ist dabei weiter steigend. In der laufenden Spielzeit sind es dank großer Traditionsklubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und TSV 1860 München mehr als 8000 Zuschauer pro Partie, womit die 3. Liga klar auf Rekordkurs liegt und England sogar überholen könnte.

Auch die mediale Aufmerksamkeit wurde gesteigert. So nahmen die Liveübertragungen in der ARD und ihren Dritten Programmen um 43 Stunden auf insgesamt fast 474 Stunden zu. Allerdings sank die durchschnittliche Reichweite der Livespiele im Free-TV von 270 000 auf 220 000 Zuschauer. Die höchste Live-Reichweite verzeichnete das einzige Montagsspiel der vorigen Saison zwischen dem 1. FC Magdeburg und FC Rot-Weiß Erfurt mit 560 000 Zuschauern. pati

