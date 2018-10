Zündet Wittighausen/Z. wieder den Turbosturm?

Mit einer deftigen „Klatsche“ im Gepäck musste der 1. FC Umpfertal II nach dem Spiel gegen den FC Eichel die Heimreise antreten. Dass es am kommenden Spieltag besser werden könnte, ist nur schwer vorstellbar, reist doch mit der SpG Welzbachtal eine Mannschaft an, die trotz der überraschenden Niederlage gegen den SV Distelhausen zu den Spitzenmannschaften der Kreisklasse A zählt. Die Gäste haben etwas gut zu machen und werden dies in am morgigen Samstag in Boxberg sicher auch tun.

Unbeirrt auf Aufstiegskurs bleibt der SV Pülfringen, obwohl der Sieg am vergangenen Wochenende hart umkämpft war. Mit dem TSV Assamstadt II stellt sich nun ein Team vor, das ebenfalls vorne mitspielt und dem Gastgeber alles abverlangen wird. Denkbar erscheint, dass der Heimvorteil den Ausschlag geben wird.

Mit seinem Überraschungssieg bei der SpG Welzbachtal hat sich der SV Distelhausen etwas Luft und vielleicht auch etwas Ruhe verschafft. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und mit einem Heimsieg ins gesicherte Mittelfeld vorzurücken. Gegen die bisher enttäuschende SpG Windischbuch/Schwabhausen II müsste dies möglich sein, besonders dann, wenn auf Seiten des SVD der zur Zeit herrschende Kampf- und Siegeswillen beibehalten wird.

Überhaupt nicht aus dem Keller kommt die viel höher eingeschätzte SpG Rauenberg/Boxtal. Ob gegen den FC Eichel die Wende gelingt, ist schwer einzuschätzen, kommen die Gäste doch mit der Empfehlung eines zweistelligen Sieges vom vergangenen Spieltag. Trotzdem muss den Platzherren zugetraut werden, ihren dritten „Dreier“ einzufahren. Dann könnte mit einem entsprechenden Lauf auch wieder das gesicherte Mittelfeld anvisiert werden.

Dass sich der FC Grünsfeld II am neunten Spieltag mit nur drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze präsentieren kann, war so nicht zu erwarten. Der Papierform nach dürfte die Siegesserie auch gegen die SpG Dittwar/Heckfeld fortgesetzt werden können. Die Gäste haben noch mit Akklimatisierungsproblemen in der A-Klasse zu kämpfen und zahlen immer wieder Lehrgeld. Aller Voraussicht nach dürfte dies auch am Sonntag in Grünsfeld so sein.

Das absolute Spitzenduell der Liga findet am kommenden Wochenende in der Kreisstadt statt. Die überraschend nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer rangierende SpG Tauberbischofsheim II/Hochhausen empfängt eben diesen Spitzenreiter SpG Wittighausen/Zimmern. Mit einem Sieg könnten die Hausherren selbst den Thron erklimmen und den seitherigen Lig-Primus vom Platz an der Sonne verdrängen. Sieht man sich den Lauf der Hausherren an, ist dies durchaus möglich. Können die Gäste jedoch ihren Turbosturm erfolgreich zünden, wäre auch ein Gästesieg keine Überraschung.

Ein reizvolles Stadtderby erwartet die Zuschauer in der Begegnung der Türkgücü Wertheim gegen die neu gegründete Mannschaft der Kickers DHK Wertheim II. Mit nur einem Sieg und einem Unentschieden rangieren die Kickers auf dem letzten Tabellenplatz. Dass ihnen gegen den im gesicherten Mittelfeld angesiedelten Lokalrivalen der Befreiungsschlag gelingen könnte, ist nicht zu erwarten. Zu groß sind die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Mannschaften, insbesondere die löchrige Abwehr der Gäste verursacht immer wieder große Probleme. Dies wird die Heimelf mit ihren schnellen Stürmern wohl auch ausnutzen wollen und können.

