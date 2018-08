Zuspruch unerwartet

Spannende Kämpfe werden bei den „TBB-Open“ erwartet. © Klaus Schenck

War man beim Tennis-Club Tauberbischofsheim in Blick auf die „TBB-Open“ zunächst nicht sicher, ob genügend Meldungen bei dem neuen Termin Ende August zustande kommen, hofften die Organisatoren in den letzten Tagen die 30-Meldungen-Marke halbwegs zu knacken. Am Tag des Meldeschlusses saß man vor dem Computer und sah fassungslos eine Meldung nach der anderen auf dem Bildschirm erscheinen. Die Anmeldezahl kletterte und kletterte. Am Ende blieb für die Verantwortlichen nur noch die Flucht in eine Warteliste, die sich auch schon im zweistelligen Bereich bewegt. Die „TBB-Open“ wurden zum Tennis-Magnet weit über Region und Land hinaus: 74 gemeldete Spieler (47 mal Leistungsklasse 1, fünf zweistellig in der deutschen Rangliste, drei ehemalige Weltranglistenspieler). Am Freitag findet so das 64er-Hauptfeld (48 Spiele) auf drei Tennisanlagen statt: Tauberbischofsheim, Grünsfeld und Neubrunn, Beginn jeweils um neun Uhr.

Die Achtelfinale starten in Tauberbischofsheim (Vitryallee) am Samstag um 10 Uhr, die Viertelfinale am gleichen Tag um 14 Uhr. Am Sonntag um 10 Uhr die Halbfinale und um 15 Uhr das Endspiel. Klsk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.08.2018