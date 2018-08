Zwei Aufsteiger zum Auftakt unter sich

TTSC Buchen – SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen. Direkt am ersten Spieltag kommt es zum Duell der beiden Aufsteiger der letztjährigen Kreisklasse B1. Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine liegt erst knapp drei Monate. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison gewann der TTSC Buchen mit 4:2. Der TTSC „rannte“ in der Saison 2017/2018 förmlich durch die Kreisklasse B, denn man gab keinen einzigen Punkt ab und stellte zudem mit Muhammed Hammoud den besten Torschützen. Die Gäste aus Rippberg/Wettersdorf/Glashofen schafften den Aufstieg über die Relegation. Dabei gewann man das erste Spiel gegen Bödigheim im Elfmeterschießen und setzte sich dann im Entscheidungsspiel gegen den TSV Buchen II wiederum knapp durch.

SV Großeicholzheim – SV Schlierstadt. Die Duelle der beiden Teams in der vergangenen Saison versprechen Tore satt. Insgesamt zwölf Treffer fielen in der letzten Spielzeit bei den zwei Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Fair aufgeteilt war es zudem auch noch: Das Hinspiel gewann Schlierstadt auf fremdem Geläuf, im Rückspiel beim SVS siegte Großeicholzheim. Somit ist eine Prognose schwierig. Sowohl der SVG als auch der SVS haben jeweils ein ähnliches Saisonziel, denn sie haben die Spitzengruppe im Blick.

SpG Krautheim/Westernhausen II – Hardheim/Bretzingen II. Erstmals in der Geschichte treffen beide Mannschaften aufeinander. Aber nicht weil eine Mannschaft erst auf- oder die andere abgestiegen ist, sondern weil beide erst vor dieser Spielzeit gegründet wurden. Während der Heimverein seine Ziele mit Platz vier bis sechs höher steckt, stapeln die Gäste ganz tief, denn bei ihnen ist das Saisonziel der Klassenerhalt. Wer entscheidet das Duell der beiden Neulinge für sich?

FV Laudenberg – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg I. Auch dieses Duell gibt es zum ersten Mal, da die Gäste in der Sommerpause zu einer Spielgemeinschaft fusionierten. Der FVL ist eines der sechs Teams der Kreisklasse A, die sich noch eigenständig „am Leben halten“ können und (noch) nicht mit einem anderen Verein aufgrund des Spielermangels zusammengehen müssen. Nur dank des besseren Torverhältnisses wurde Oberwittstadt II zuletzt Meister und deshalb spielt man nun in der A-Klasse. In den Vorbereitungsspielen gab es für die SpG bislang nur zwei Siege in sechs Spielen. Ist man dennoch für den Saisonstart gerüstet?

SV Hettigenbeuern – VfB Altheim. Je eine Mannschaft gewann eine Partie in der abgelaufenen Spielzeit. Nur knapp dem Abstieg entkommen ist zuletzt der SVH. Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz rettete man sich denkbar knapp. Nun soll der Saisonstart gegen Altheim glücken. In dieser Saison soll für Hettigenbeuern ein einstelliger Tabellenplatz am Ende herausspringen. Vom heutigen Gegner wird Altheim als Meisterschaftsfavorit genannt. Laut den eigenen Ansprüchen hat der VfB allerdings „nur“ den gleichen Anspruch wie die Heimmannschaft.

SpG Sindolsheim I/Rosenberg II – SpG Adelsheim/Oberkessach. Abgerundet wird der erste Spieltag mit der Partie zweier Spielgemeinschaften am Sonntagabend um 17 Uhr. Der Anspruch der Gäste in dieser Saison ist ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften. Mit einem Sieg bei der SpG will man diese Ansprüche unterstreichen. Sindolsheim/Rosenberg II will dagegen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und einen Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen. Ein guter Start in die neue Saison ist für jeden Verein immer eine gute Voraussetzung für das Gelingen der Spielzeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018