Zwei dicke Brocken auf einen Schlag

Durch ihren 1:0-Derbysieg in Schäftersheim hat die SGM Markelsheim/Elpersheim ihren Vorsprung vor der spielfreien DJK Bieringen auf fünf Zähler ausgebaut. Der TSV Dörzbach/Klepsau liegt nach seiner 0:3- Niederlage in Wiesenbach jetzt sechs Punkte zurück. Für die SGM Weikersheim/Schäftersheim dürfte nach dieser Niederlage bestenfalls noch die Aufstiegsrelegation möglich sein. Um sich diese Chance zu wahren, muss der Bezirksligaabsteiger an diesem Wochenende gleich zwei harte Bewährungsproben bestehen: Bevor am Sonntag der schwere Gang zum TSV Dörzbach/Klepsau auf dem Spielplan steht, kommt heute Abend der FC Creglingen zum Vorrunden-Nachholspiel nach Schäftersheim. Die Creglinger bestreiten am Sonntag in Igersheim ihr nächstes Altkreisduell, der Spitzenreiter erwartet in Markelsheim seinen Nachbarn Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern. Der Tabellenzweite DJK Bieringen wird heute Abend im Verfolgerduell beim SC Wiesenbach auf Herz und Nieren geprüft. Am Sonntag müssen sich dann beide Kontrahenten in Lokalderbys bewähren: die Wiesenbacher sind zu Gast in Gammesfeld, die Bieringer in Jagsthausen. Schlusslicht TSV Althausen/Neunkirchen braucht vor eigenem Publikum gegen den FSV Hollenbach II unbedingt einen Dreier. Die SGM Löffelstelzen/ Bad Mergentheim muss nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den FC Igersheim nun beim SC Amrichshausen nachlegen. Spielfrei ist der TV Niederstetten.

SGM Weikersheim/Schäftersheim – FC Creglingen. Der Altkreis-Klassiker ist eine Hängepartie aus der Vorrunde und für die beiden alten Rivalen ein echtes Schlüsselspiel. Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen muss der Bezirksligaabsteiger unbedingt den Hebel umlegen. Tabellennachbar FC Creglingen muss dagegen nach vier Siegen hintereinander in der Erfolgsspur bleiben, um weiter vorsichtig in Richtung Platz zwei schielen zu können. Ein Remis hilft heute in Schäftersheim höchstwahrscheinlich keinem der beiden Teams weiter. Bei je einem Spiel weniger haben die Platzherren augenblicklich acht, der FCC sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

SC Wiesenbach – DJK Bieringen. Das Verfolgerduell der beiden Überraschungsmannschaften dieser Saison am heutigen Abend in Wiesenbach ist ein so genannter „Sechs-Punkte-Kampf“. Der Tabellenvierte hat vor dieser Vorrunden-Hängepartie vier Zähler weniger auf dem Konto als der zuletzt spielfreie Zweite aus dem Jagsttal, der als einziger Verfolger den Tabellenführer SGM Markelsheim/Elpersheim noch aus eigener Kraft abfangen kann. Die Bieringer haben ein Spiel weniger und das Heimspiel gegen die SGM noch vor sich. Der SC Wiesenbach empfahl sich am Sonntag mit einem glatten 3:0 gegen den direkten Konkurrenten TSV Dörzbach/Klepsau.