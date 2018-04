Zwei direkte Duelle im Kampf um den Ligaverbleib

Der Begegnung VfR Gerlachsheim gegen TSV Buchen (hier eine Szene aus dem Hinspiel, das 5:3 für Buchen endete) kommt nun eine große Bedeutung im Abstiegskampf der Landesliga Odenwald zu. © Martin Herrmann

Im „Schweinsgalopp“ geht es in der Landesliga Odenwald weiter. Nach den fünf Nachholbegegnungen am Mittwoch steht am Wochenende gleich wieder ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Für die Trainer jener Mannschaften, die in diesen stressigen April-Tagen im Dauereinsatz sind, ist es nun auch eine Herausforderung, die Trainingsbelastung richtig zu steuern.

Gleich mehrere Duelle bieten

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4679 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018