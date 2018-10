Zwei Kellerkinder bäumen sich gegen das Spitzenduo auf

Große Überraschungen blieben am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 Hohenlohe aus. Tabellenführer TSV Hohebach setzte sich gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren mit 4:1 durch, ebenfalls mit drei Toren Unterschied sorgte der SV Harthausen im Derby beim TSV Althausen/Neunkirchen für klare Verhältnisse. Da sich auch der Tabellenzweite SGM Weikersheim/Schäftersheim II in Mulfingen behaupten konnte, gab es auf den Spitzenplätzen keine Veränderungen. Durch seinem 2:0-Auswärtssieg beim Nachbarn in Rengershausen ließ der SV Wachbach II den TSV Laudenbach und den TSV Blaufelden hinter sich, die in ihren Derbys mit der SGM Markelsheim/Elpersheim II bzw. dem FC Billingsbach die Punkte teilten. Die Blaufeldener erwarten nun schon morgen den TSV Althausen/Neunkirchen, der FC Billingsbach gibt am Sonntag seine Visitenkarte beim SV Wachbach II ab. Das Spitzenduo muss sich mit den beiden Schlusslichtern auseinandersetzen – der TSV Hohebach muss zum zuhause noch punktlosen Vorletzten nach Schrozberg, die SGM Weikersheim/Schäftersheim vor eigenem Publikum ihrer Favoritenstellung gegen den mit den Schrozbergern zählergleichen Tabellenletzten SV Rengershausen gerecht werden. Zwei Altkreisteams treffen auch in Harthausen aufeinander, wo die Hausherren ihren Heimnimbus auch im Verfolgerduell gegen den TSV Laudenbach wahren wollen. Nach drei Niederlagen hintereinander will die SGM Creglingen II/Bieberehren im Heimspiel gegen den SV Mulfingen II in die Erfolgsspur zurückkehren. Spielfrei ist die SGM Markelsheim/Elpersheim II.

TSV Blaufelden – TSV Althausen/Neunkirchen: Nach dem ersten Heimsieg gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II und dem 2:1-Triumph in Billingsbach musste A3-Absteiger TSV Althausen/Neunkirchen im Lokalkampf gegen den SV Harthausen einen derben Rückschlag hinnehmen. Der bislang auswärts recht anfällige Tabellendritte deckte die Defensivschwächen des TSV schonungslos auf und setzte sich sicher mit 5:2 im Wolfental durch. Auch in Blaufelden hängen die Trauben hoch für den Bad Mergentheim Teilortclub. Die Crailsheimer Altkreisvertreter erreichten zuletzt im Gemeindederby beim FC Billingsbach ein 1:1 und wollen mit einem Heimsieg auf enger Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben.

SV Wachbach II – FC Billingsbach: Letzteres ist natürlich auch das Ziel des SV Wachbach II, der als Tabellenvierter nur drei Punkte Abstand zu Primus TSV Hohebach hat. Vier Zähler weniger als die Gastgeber hat der FC Billingsbach auf dem Konto, der bisher den Erwartungen nicht gerecht werden konnte und nach acht Spielen lediglich eine ausgeglichene Bilanz aufweist. Im Vorjahr hatte der FCB zur Winterpause noch die Nase vor dem SVW, die Wachbacher Zweite zog aber mit einer beeindruckenden Rückrunde am Ex- A-Ligisten vorbei und sicherte sich den Relegationsplatz, während die Billingsbacher gewaltig nachließen und die Runde mit deutlichem Abstand auf dem fünften Platz abschlossen. In den direkten Vergleichen gelang der Tremmel-Truppe allerdings kein Treffer: einer 0:1-Niederlage in Billingsbach folgte auf eigenem Platz ein torloses Remis.

TSV Schrozberg – TSV Hohebach: Während der TSV Hohebach als einziges Team noch ohne Niederlage ist, bekam der TSV Schrozberg bisher kein Bein auf den Boden und hat erst mickrige vier Pünktchen auf dem Konto. Diese holten die Schrozberger übrigens alle auswärts, zuhause setzte es bereits vier Niederlagen. Dennoch wird Sebbi Rizza seine Mannschaft eindringlich vor einer Unterschätzung des angeschlagenen Gegners warnen, haben die Schrozberger in den letzten Jahren doch mehrfach bewiesen, dass sie sich am Gegner steigern können. Können sie auch am Sonntag den Favoriten vor ernsthafte Probleme stellen?

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Rengershausen: Da der punktgleiche TSV Schrozberg spielfrei war und der SV Rengershausen das Derby gegen den SV Wachbach II 0:2 verlor, haben die beiden Schlusslichter die Tabellenplätze wieder getauscht. Dem SVR leuchtet aufgrund der nun um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz wieder die Rote Laterne. Auswärts war das Schlusslicht in dieser Saison erst zweimal im Einsatz- null Punkte und deprimierende 0:10-Tore lautet die ernüchternde Bilanz. Nach dem 0:6 in Blaufelden trat Trainer Thomas Heckel zurück, am Sonntag im Derby gegen Wachbach II zeichneten Tobias Schenkel und Abteilungsleiter Florian Bauer für das Team verantwortlich. Dies soll nach Auskunft von Florian Bauer bis zur Winterpause auch so bleiben. Im Altkreisduell in Schäftersheim scheint alles für die Hausherren zu sprechen, doch die Statistik spricht eine andere Sprache: Von den insgesamt acht Begegnungen konnte die SGM nur eine einzige für sich entscheiden. Dieser Sieg liegt drei Jahre zurück, in der letzten Saison teilte man sich in beiden Begegnungen die Punkte.

SV Harthausen – TSV Laudenbach: Wie eine Woche zuvor der SV Harthausen musste sich nun auch der TSV Laudenbach im Derby gegen Außenseiter SGM Markelsheim/Elpersheim II mit einem torlosen Remis begnügen. Nun müssen die Vorbachtäler auf dem Waldsportplatz Farbe bekennen, wo die Ott-Truppe bislang zehn Punkte aus vier Spielen verbuchte. Die Hausherren haben als Dritter nur einen Zähler weniger auf dem Konto als Spitzenreiter TSV Hohebach, allerdings, wie übrigens auch der TSV Laudenbach, ein Spiel mehr als die Konkurrenten im oberen Tabellenbereich ausgetragen. Der Tabellenfünfte liegt zwei Punkte hinter seinem Gastgeber, der im Vorjahr beide Begegnungen mit 2:0 für sich entschied.

SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Mulfingen II: Nach vielversprechendem Saisonstart wurde die SGM Creglingen II/Bieberehren in den letzten Wochen durch drei Niederlagen in Folge unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgestoßen. Nun will der Tabellenachte im Heimspiel in Creglingen gegen den Zehnten SV Mulfingen II wieder in die Schwarzen Zahlen rücken. Die Hausaufgabe ist lösbar, aber keinesfalls leicht: Die Gäste aus dem Jagsttal haben ihre acht Punkte auf dem Konto alle auswärts geholt und zum Beispiel in Billingsbach gewonnen und in Wachbach unentschieden gespielt. Auch die bisher einzige Begegnung an der Tauber entschieden sie im Vorjahr mit 3:2 für sich. hw

