Zwei Liga-Dinos prallen aufeinander

Im ersten Spiel in der Bezirksliga Hohenlohe nach der Winterpause gab es für den Spitzenreiter SG Sindringen/Ernsbach (43 Punkte) die erste Saisonniederlage. Bei schwierigen Bedingungen ging das Spitzenspiel in Obersontheim über die Bühne. Es drohte sogar der Abbruch wegen starker Windböen. Doch beide Vereine intervenierten, und so ließ Schiedsrichter Markus Seidl weiterspielen. Wachbach (29)

...