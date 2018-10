Zwei Minuten fehlen zum Sieg

FC Olymp. Kirrlach – FV Lauda 1:1

Kirrlach: Miltner, Akdemir, Filling, (81. Esswein), Lauer, Umstadt, Krämer, Zimmermann, Mayer (78. Mujcic), Vetter, Johann (80. Greguric), Redekap.

Lauda: Moschüring, Heeg (61. Heizmann), Greß, Kaplan (78. Hofmann), Lotter, Ondrasch (90.+1 Müller), Baumann, Fell, Jurjevic, Ilic, Gerberich.

Tore: 0:1 (71., Eigentor) Vetter, 1:1 (90.+2) Umstadt. – Schiedsrichter: Daniel Schindler (Sandhausen). – Zuschauer: 150.

Mit einer spielerisch und kämpferisch ansprechenden Leistung holte sich der FV Lauda beim FC Olympia Kirrlach den nächsten Auswärtspunkt und blieb zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Fast wäre es sogar ein „Dreier“ geworden, aber in der zweiten Minute der vierminütigen Nachspielzeit kassierte er noch den 1:1-Ausgleichstreffer.

Eigentlich hätte der vorangegangene Eckball nicht gegeben werden dürfen, der zum Tor führte, und eher zufällig fiel der von Torwart Marc Moschüring abgewehrte Ball auf den Kopf von Jan Umstadt, der den Abpraller über die Torlinie bugsierte. Andererseits erzielte auch die Baumann-Elf die 1:0-Führung etwas glücklich, weil Innenverteidiger Julian Vetter in der 71. Minute ebenfalls nach einem Eckball mit einem verunglückten Abwehrversuch mit dem Schienbein den Ball ins eigene Tor versenkte.

Kurioses Ausgleichstor

Die Kirrlacher waren von Anfang an spielbestimmend und bauten viel Druck auf, von dem sich der FV erst nach einer halben Stunde befreite, ohne jedoch die sich ergebenden Konterchancen nutzen zu können. Wie im jüngsten Heimspiel gegen Gartenstadt zeigte sich die FV-Defensive vor dem erneut viel Sicherheit ausstrahlenden Torwart Moschüring sehr aufmerksam und ließ keine glasklaren Torchancen der Gastgeber zu. Um ein Haar hätte der FV Lauda sogar mit einer Führung in die Pause gehen können, doch Nikola Ilic verzog einen Schuss in aussichtsreicher Position.

Nach dem Wechsel schnürte der FC die Laudaer Elf ein, doch das Kombinationsspiel ging zu sehr in die Breite und sorgte nur für wenig Gefahr für das Gästetor. Nach dem Eigentor erhöhte Kirrlach das Tempo und versuchte vergeblich, mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Die FV-Akteure mobilisierten die letzten Kraftreserven, um keinen Treffer zu kassieren. Dennoch sorgte das kuriose Ausgleichstor für ein gerechtes Unentschieden in dieser Partie.

Kurz vor dem Abpfiff bot sich Thomas Hofmann noch die Chance zum Siegtreffer, als er bei einem Konter im Strafraum der Gäste Nikola Ilic auflegen wollte, statt selbst abzuschließen. Die geschlossene Mannschaftsleistung bei den zu Hause noch ungeschlagenen Kirrlachern weckte begründete Hoffnungen, sich in den nächsten Wochen in einer stark besetzten Verbandsliga auch in der Tabelle verbessern zu können. ferö

