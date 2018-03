Anzeige

Tor: 0:1 (7.) F. Rixecker. – Rote Karten: Unbekannt (84., Spvgg. Neckarelz), Unbekannt (90., Spvgg. Neckarelz).– Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld). – Zuschauer: keine Angaben.

Die Spvgg. Neckarelz zum Verbandsliga-Rückrundenauftakt mit 0:1 daheim gegen den SV Schwetzingen verloren. Das Tor des Tages gelang Gäste Angreifer Florian Rixecker bereits in der siebten Minute. Hingegen nutzte die Spvgg. Neckarelz gerade in der ersten Hälfte einige gute Chancen nicht. Zudem kassierte die Spvgg. in der zweiten Hälfte gleich zwei Platzverweise. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018