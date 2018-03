Zwei Treffer – ans „Alu“

Anzeige

Tore: 0:1 (41., Foulelfmeter) Fabian Eninger. – Schiedsrichter: Manuel Hellwig (Schönaich). – Zuschauer: 320.

Der FSV Hollenbach hat die große Chance, zum Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen etwas aufzuschließen, verpasst. Gegen den FC Wangen kassierte der württembergische Verbandsligist zu Hause eine 0:1-Niederlage. Die Dorfmerkinger verloren gleichzeitig gegen die SKV Rutesheim.

Die Hollenbacher müssen sich die Niederlage selbst zuschreiben. Sie lieferten eine ganz schwache erste Hälfte ab. In den zweiten 45 Minuten hatten sie dann allerdings großes Pech. „In der ersten Halbzeit waren Einstellung und Leidenschaft nicht da. Wir haben viel zu umständlich agiert. Viel zu viel quer gespielt“, ärgerte sich FSV-Trainer Marcus Wenninger. „Das war nicht der Plan.“

Dabei hatten die Gastgeber die Partie in den ersten zehn Minuten im Griff. Dann stellten die Gastgeber auf einmal das Spielen ein. Jedes Selbstvertrauen schien auf einmal verflogen. Wangen machte bis zur Pause den sichereren und gefährlicheren Eindruck. In der 40. Minute dann die Schlüsselszene: Ein Freistoß flog quer durch den Hollenbacher Strafraum, Manuel Hofmann setzte am Sechzehnereck zur Grätsche an und holte Okan Housein von den Beinen. Den Strafstoß verwandelte Fabian Eninger (41.) sicher.

Die Hollenbacher machten dann deutlich mehr Druck. Und als die Wangener müde wurden, ergaben sich auch gegen die massive Abwehr Chancen – unter anderem ein Pfosten- und Lattentreffer von Czaker. Die Hausherren hätten den Ausgleich verdient gehabt. Aber dieser wollte einfach nicht fallen. hesch

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018