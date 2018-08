Zweiter Sieg für Zimmern?

Nach dem Sieg gegen die SpG Waldhausen II wartet nun tabellarisch auf den FC Zimmern der nächste leichtere Gegner, denn der FC Schweinberg II liegt nach der Niederlage zum Auftakt gegen den Gommersdorf III auf dem letzten Platz. Doch bei der Kreisliga-Reserve des FCS muss man immer gespannt sein, mit welchem Kader diese antritt.

Bereits am zweiten Spieltag ist „Derby-Time“ in Gommersdorf. Die Dritte empfängt die neue Spielgemeinschaft Krautheim/Westernhausen II. Diese trennten sich in einer munteren Schlussphase (drei Treffer in den letzten zehn Minuten) gegen Leibenstadt Unentschieden. Der FVL trifft wieder auf eine neue Spielgemeinschaft, die noch makellose SpG Götzingen/Eberstadt II. Dabei stach Julian Süssenbach mit zwei Toren besonders heraus.

Nachdem man am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, steigt der Titel-Favorit Sennfeld/Roigheim II ins Spielgeschehen ein. Zum Auftakt empfängt mandie SpG Bofsheim/O. III, die nach dem misslungenen Saisonstart die ersten Punkte einfahren will.

Im Duell Hettingen II gegen die SpG Rippberg II geht es für beide darum, die ersten Zähler einzufahren. Zudem empfängt Adelsheim/O. II die SpG Waldhausen/L./Heid. II.

