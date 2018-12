12 085 Euro für die örtlichen Vereine

Im Zuge ihrer Aktion „Wir für hier“ hat die Volksbank Main-Tauber Spenden von insgesamt 12 085 Euro an 26 Vereine und Einrichtungen in Großrinderfeld, Werbach und Altertheim ausgeschüttet.

Gerchsheim. Überreicht wurde der Geldsegen von Wendelin Geiger, Prokurist der Volksbank Main-Tauber, und Björn Schmidt, Filialleiter Großrinderfeld und Gerchsheim. Als passender Rahmen für die Scheckübergabe diente der Gerchsheimer Weihnachtsmarkt, wo die Vereine sozusagen ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk entgegennehmen durften.

n Großrinderfeld werden insgesamt sieben Projekte mit Zuwendungen bedacht. Gleich zwei Mal wird das Spenden-Füllhorn über dem TuS Großrinderfeld ausgeschüttet. Die Fußballerinnen bekommen 604 Euro für neue Trikots. Außerdem fließen 289 Euro für einen neuen Zaun um die Sportanlage an den Verein. Neues Sportgerät steht auch bei der Tischtennisabteilung des SV Schönfeld auf dem Wunschzettel. An den Club gehen 125 Euro für neue Tischtennisplatten. Die katholische öffentliche Bücherei St. Johann in Gerchsheim bekommt 319 Euro, die zur Erweiterung des Leseangebots genutzt werden sollen. Eine Fahrzeugstrecke zum Kindergarten Großrinderfeld will der Kinderförderverein Großrinderfeld von seiner Spende über 402 Euro einrichten. Der Großrinderfelder Gesangverein Liederkranz will die 294 Euro, die an die Sänger fließen, gleich für mehrere Projekte verwenden. Auf der Agenda stehen die Anschaffung von Notenmaterial und Gitarrensaiten sowie die Reparatur des vereinseigenen Zeltes. Die Jugendfeuerwehr Gerchsheim, die beim Weihnachtsmarkt im Ort fleißig mitgeholfen hat, darf sich über eine Spende von 214 Euro freuen. Das Geld soll zur Anschaffung eines Beamers für Schulungen genutzt werden.

Insgesamt 17 Spenden gehen an Vereine und Einrichtungen in Werbach. Gleich drei Mal darf sich dabei der TSV Werbach freuen. Die Allkampf-Karate-Abteilung des Vereins erhält 242 Euro, für das Geld sollen Trainingshilfen für die Karatekas angeschafft werden. Die Fußballer bekommen 1000 Euro für neue Flutlichtlampen, die Jugendfußballer ebenfalls 1000 Euro für neue Tore. Mit zwei Spenden bedacht wird der TSV Wenkheim. Die Jugendfußballer kriegen 384 Euro für neues Trainingsmaterial. Der Verein als Ganzes erhält zudem eine weitere Spende in Höhe von 1000 Euro. Zum Verwendungszweck des Geldes heißt es in der Projektbeschreibung schlicht: „Wir brauchen kühle Getränke im Sommer“. Im Bereich Sport erhält außerdem noch die Tischtennis-Schule Niklashausen eine finanzielle Zuwendung von der Volksbank – 427 Euro fließen an den Verein. Und der Werbacher Tennisverein bekommt 355 Euro, um damit eine neue Freizeitecke für seine Jugendabteilung einzurichten.

Eine Spende über 219 Euro geht an die DLRG in Werbach. Der Verein will damit neue Spielgeräte für die Tauberinsel anschaffen. Die DLRG in Wenkheim bekommt 898 Euro für Ausbildungsmaterial für ihre Rettungsschwimmer. Über eine Finanzspritze dürfen sich auch die Wanderfreunde Werbach freuen. Der Verein will mit den 400 Euro den Bodenbelag in seinem Vereinsheim erneuern. An dem Spendenprojekt der Volksbank erfolgreich teilgenommen hat auch „die schul. Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“. Die Volksbank übergibt dem Verein eine Spende über 170 Euro zur Renovierung des Synagogenportals.

Sitzgruppen für den Außenbereich stehen auf der Wunschliste des Kindergartens Abenteuerland in Werbach. Für die Anschaffung erhält die Einrichtung 1000 Euro von „Wir für hier“. Eine Spende geht zudem an den evangelischen Kindergarten Wenkheim – 423 Euro für eine neue Sprossenwand mit Rutsche.

In neue Ausrüstung für die anstehenden Faschingskampagne will die Männergarde der Fastnachtsgesellschaft Werbacher Goaggerli die erhaltene Spende über 147 Euro investieren. Das Gamburger Dorfgemeinschaftshaus attraktiver gestalten möchte der Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Gamburg und hat hierfür eine Zuwendung in Höhe von 385 Euro bekommen. In die Ausstattung soll auch der Scheck über 417 Euro für den Schwimmbad-Förderverein Welzbachtal fließen. Mit dem Geld will der Verein neue Stühle für den Kioskbereich des Wenkheimer Freibads kaufen. Zu guter Letzt gibt es in Werbach auch für die Musikschule Grund zur Freude. 430 Euro erhält der Verein für die Einrichtung einer Bläserklasse.

Zwei Spenden gehen außerdem nach Altertheim. Der Kegelclub Oberaltertheim bekommt 614 Euro für sein Kinderturnen. Ein Scheck über 347 Euro kriegt der Sportverein Unteraltertheim, der die Summe in Trikots für den Nachwuchs stecken will.

Insgesamt sind bei der Spendenaktion der Volksbank Main-Tauber in diesem Jahr rund 123 900 Euro zusammengekommen, die an Vereine und Einrichtungen im ganzen Verbreitungsgebiet des Kreditinstituts ausgeschüttet werden. „Das ist ein stolzer Betrag, mit dem wir die Region unterstützen können“, merkte dazu Wendelin Geiger an. seb

