13 engagierte Bürger gehen ins Rennen

Großrinderfeld.Die Zahl 13 soll erneut zur Glückszahl der IMB werden. Beim letzten Urnengang in 2014 traten ebenfalls 13 Kandidaten an – und man wurde stärkste Gruppe im Gemeinderat. Die IMB ist seit 1994 im Gemeinderat vertreten. Sie ist weder Verein noch Partei. Vielmehr ein loser Zusammenschluss von engagierten Bürgern.

Vorgenommen hat sich die Gruppe viel. Man möchte weiterhin das Zusammenleben der Ortschaften und das Ehrenamt stärken sowie über stabile Finanzen wachen. Als konkrete Projekte sollen die Schaffung eines Bürgerbus-Systems sowie der Ausbau der Solarenergienutzung durch die Gemeinde angegangen werden.

Gemeinderat Peter Weingärtner: „Wir engagieren uns seit Langem für eine lebenswerte Gemeinde. Fairness untereinander ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Sybille Wirths, ebenfalls amtierende Gemeinderätin, ergänzt: „Es ist wichtig, dass sich alle Ortschaften in der Gemeinde wiederfinden. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen meistern.“ Auch Neuling Rainer Gerhards möchte sich für „Großrindefeld als lebenswerten Wohnort“ einsetzen. Außerdem möchte er helfen, „die Digitalisierung voran zu bringen“. Dazu hat die IMB auch erstmals eine Webseite eingerichtet. Sie ist unter imb.grossrinderfeld.com abrufbar.

Das nächste Treffen der IMB findet am 17. April um 19.30 im Gastraum der Turnhalle Gerchsheim statt. Dabei geht es vor allem um die Detailplanung für den Wahlkampf - sowohl vor Ort als auch im Internet. Alle Unterstützer der IMB sind hierzu willkommen.

Die Kandidaten für den Gemeinderat (GR) und Ortschaftsrat (OR) a, Sonntag, 26. Mai: Gerchsheim: Christof Eisele (GR, OR), Ralf Götzinger (GR, OR), Christian Kretzer (GR, OR), Christian Küffner (GR, OR), Heinz Schmitt (GR, OR), Peter Weingärtner (GR, OR), Großrinderfeld: Rainer Gerhards (GR), Kurt Korbmann (GR), Walter Lutz (GR, OR), Steffen Otremba (GR), Schönfeld: Ina Messerer (GR, OR), Markus Scheuermann (OR), Sybille Wirths (GR, OR). imb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019