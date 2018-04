18 Kommunionkinder in Großrinderfeld

Anzeige

Großrinderdfeld.18 Kommunionkinder aus Großrinderfeld und vier aus Ilmspan empfingen von Pfarrer Damian Samulski in einem feierlichen Gottesdienst zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Dieser wurde im Übrigen vom Kirchenchor unter der Leitung von Almut Meyer und dem Organisten Ernst Richter mitgestaltet. Das Mottolied der Kommunionkinder „Wenn du uns leuchtest, leben wir im Licht“ begleitete Tobias Lang. Bei der Dankandacht wirkte schließlich der Kinder-und Jugendchor aus Ilmspan unter der Führung von Ute und Matthias Fleischmann mit. Am Ende gab Pfarrer Samulski mit den Kindern einige Lieder zum Besten, so dass die Freude in den Gesichtern deutlich zu erkennen war. Jeder spürte, „Jesu Liebe leuchtet wie die Sonne“ über diesen Tag hinaus. Bild: Pfarrgemeinde