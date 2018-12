2200 Euro für die Jugendfeuerwehr

Großrinderfeld.Fred Prokosch und die Egerlandmusikanten gaben ein Benefizkonzert in Großrinderfeld. Nun erfolgte die Spendenübergabe des Erlöses an die Jugendfeuerwehr.

Das „Böhmische Konzert“ in der Turn- und Festhalle in Großrinderfeld war ein voller Erfolg. Nicht nur musikalisch war es ein Erlebnis, auch der Besuch war überragend. Fred Prokosch und die Egerland Musikanten freuten sich über eine volle Halle, die mit 400 Besuchern ausverkauft war.

Hauptorganisator Ernst Richter war beim Konzert überwältigt vom guten Zuspruch des Konzerts. Besonders die vielen auswärtigen waren für ihn überraschend, unterstrich er bei der Übergabe von 2200 Euro an die Jugendfeuerwehr Großrinderfeld. Die Summe war auch deshalb so hoch, weil die Gemeinde in Absprache mit dem Ortschaftsrat auf die Hallenmiete verzichtet hatte. „Die Feuerwehr ist uns sehr wichtig, wir sind froh, dass sie zur Stelle ist, wenn man sie braucht“, lobte Bürgermeisterin Anette Schmidt die Arbeit der Wehr. Die Spende komme genau richtig, denn im derzeit entstehenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses werde die Jugendfeuerwehr dafür Verwendung haben.

Bürgermeisterin Schmidt äußerte den Wunsch, dass das Konzert in absehbarer Zeit wiederholt wird, denn den Besuchern hatte es so gut gefallen, dass die Musiker erst nach fünf Zugaben von der Bühne gehen durften. Alleine das sei doch schon Ansporn wiederzukommen, hoffe nicht nur die Rathauschefin. So könnte es passieren, dass die Musiker unter Fred Prokosch erneut die Festhalle in Großrinderfeld mit Blasmusik und Polkas, Walzern und Märschen füllen werden. mae

