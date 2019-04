33-Jähriger übersah Stoppschild

Ilmspan.Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag. Ein 33-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes von Ilmspan nach Schönfeld unterwegs. An der Kreuzung zur K 2811 wollte er weiter geradeaus in Richtung Schönfeld fahren. Anstatt jedoch auf das für ihn geltende Stoppschild zu achten und im Einmündungsbereich stehen zu bleiben, fuhr er in die Kreuzung ein. In diesem Moment kam ein 63-Jähriger mit seinem Skoda aus Richtung Gerchsheim, sodass dieser frontal mit der Fahrerseite des Mercedes kollidierte. Beide PKW wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

