93 Kinder schaffen die Norm

Großrinderfeld.Endlich war es wieder soweit: Jetzt wurden insgesamt 93 Sportabzeichen an die Schüler der Freiherr-von-Zobel-Schule überreicht. Eine tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass diese sportlichen Leistungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erbracht werden müssen.

Nicht zu vergessen das Schwimmen über eine Distanz von 50 Meten. Jutta Hellmuth, Sportabzeichen Beauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, überreichte in einer Feierstunde den „kleinen“ Sportlern ihre Urkunde und die Anstecknadeln in Bronze, Silber und auch in Gold.

Die Begeisterung bei den Schülern war groß, die Motivation, wieder erfolgreich am Sportabzeichen Wettbewerb teilzunehmen, sprang auch auf die neuen Erstklässler über. fvzs