Abgrenzung und gewaltfreie Kommunikation

Anzeige

Nun wurde in der Freiherr-von-Zobel-Schule in Großrinderfeld das Stück „Geheimsache Igel“ aufgeführt. Mit der theaterpädagogischen Nachbereitung schafft „SakramO 3D“ eine gute Plattform, um mit den Kindern in spielerischen Aktionen den Inhalt des Stückes aufzuarbeiten. Diese fand im Anschluss an die Aufführung statt. Sie erfolgte optimalerweise im jeweiligen Klassenverband. Hierdurch konnte die Thematik mit den Kindern zusätzlich vertieft und konnten weitere Anreize sowie Ansatzpunkte für Lehrer und Schüler geschaffen werden.

An den Aufführungen und Nachbereitungen nahmen rund 165 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 teil. Das Theaterstück soll Kinder zu selbstständigem, aktivem Handeln anregen und dazu beitragen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Den kleinen Zuschauern werden auf kindgerechte, spannende und humorvolle Weise die Themen Abgrenzung, Nein-Sagen und gewaltfreie Kommunikation vermittelt.

Verhaltensregeln für den Alltag

Die Akteure selbst schlüpfen in die Rollen von „Krümel“ und „Wurzel“, die allerbeste Freunde sind. Sie sprechen die gleiche Sprache und erzählen sich alles. Eines Tages aber ist Krümel traurig. All die sonnengelbe Freude ist von Krümel gewichen, und nach und nach wird alles seltsam blau. Der Igel, dem sie von ihrem Geheimnis erzählt hat, weiß Rat. Gemeinsam holen sie ihren besten Freund Wurzel. Ob der es schließlich schafft, Krümel doch noch zu helfen und was Krümel hätte anders machen können, als plötzlich der Blaue Mann auftauchte, davon erzählt dieses Theaterstück.

„Die jungen Zuschauer werden von den Akteuren animiert, mitzumachen und saugen so das Geschehen direkt auf“, erläutert Alexander Koch, Jugendschutzbeauftragter des Jugendamtes. „Den jungen Schülern bietet sich hierdurch eine tolle Chance, die Anregungen und Verhaltensregeln im Alltag umzusetzen und sie sich zu Herzen zu nehmen.“ lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018