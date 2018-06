Alles funktionierte wie am Schnürchen

Anzeige

Seit drei Jahren wird geübt

Bereits seit drei Jahren führt man zwischen Altertheim und Gerchsheim gemeinsame Übungen ab, denn ein Feuer kennt keine Landesgrenze und die Feuerwehrangehörigen helfen immer, wenn sie angefordert werden.

Die Zusammenarbeit von bayerischen Einsatzkräften und ihren Kollegen aus Baden-Württemberg klappt vorzüglich. Da spielt es nur eine untergeordnete Rolle, dass die Bayern schon mit Digitalfunk ausgerüstet sind und die Baden-Württemberger noch analog funken.

Großrinderfelds Hauptkommandant Gerald Ebert, der als Beobachter ebenfalls an der Übung teilnahm, musste schon auf die Höhe steigen, um mit der Leitstelle Kontakt zu halten. Da hatte er mehr Erfolg, als seine bayerischen Kollegen. Die hörten teilweise gar nichts, trotz modernerer Technik.

In Altertheim gibt es noch einige weiße Flecken, in denen kein Funkverkehr möglich ist. Auch das war eine Erkenntnis aus der Übung. Oberaltertheims Kommandant Holger Seubert fordert schon seit vier Jahren, diese weißen Flecken zu schließen. „Ich bin sogar bis ins Innenministerium nach München gefahren, um die Sache zu beschleunigen“, aber passiert sei seitdem nichts. Im staatlichen Bauamt, das für den Lückenschluss zuständig sei, habe er nur zur Antwort bekommen, dass der Stapel der Bearbeitung sehr hoch sei und Altertheim liege noch ganz unten. Auch das Landratsamt, das über die fehlende Funkverbindung unterrichtet ist, könne in diesem Fall nichts ausrichten.

Kreisbrandrat Michael Reitzenstein hatte noch beim Jubiläum der Unterlaltertheimer Feuerwehr im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass man schnell Abhilfe schaffen wolle. Seitdem sei nichts geschehen. „Ich trete jede Verantwortung, wenn etwas im Einsatzfall wegen des nicht funktionierenden Funks passieren sollte, an den Herrn des Innenministeriums, den Herrn des staatlichen Bauamtes Würzburg und an das Landratsamt ab“, stellte Seubert klar.

Die Übung selbst war ein Paradebeispiel für gute Zusammenarbeit von unterschiedlichen Wehren aus dem Landkreis Würzburg und dem Main-Tauber-Kreis. Selbst die Alarmierung der Wehr aus Gerchsheim klappte in diesem Jahr hervorragend.

Zuerst am Einsatzort war logischerweise die Feuerwehr aus Oberaltertheim. Zehn Minuten nach Auslösen des Alarms stand ein voll besetztes Löschfahrzeug auf dem Hof der Familie Bolch. Dann lief alles routiniert ab. Schläuche wurde ausgelegt und mit dem Wassertank im Fahrzeug verbunden. Der Schlauchanhänger wurde komplett abgerollt und dann kamen auch schon die Kollegen aus Gerchsheim. Sie hatten ebenfalls einen Wassertank in ihrem Fahrzeug und unterstützten so die bayerischen Kollegen.

Nach und nach trafen weitere Fahrzeuge mit Wassertank ein, so dass ein Nachschub immer gewährleistet wurde. Um ein Reservoir vorzuhalten, bauten die Höchberger Kollegen ein Bassin mit 5000 Liter Fassungsvermögen auf, in das die Feuerwehrfahrzeuge mit Tank ihre Ladung immer wieder entleerten. Sie fuhren immer voll den Berg hinauf und leer wieder zurück. Das klappte vortrefflich.

Parallel dazu wurde eine 2,1 Kilometer lange Schlauchleitung zum Hydranten am Kindergarten in Oberaltertheim verlegt. Insgesamt wurden so 20 000 Liter Wasser transportiert, eine enorme Menge und nur mit viel Einsatzbereitschaft und Teamarbeit der acht beteiligten Wehren zu lösen.

Mit dabei war auch ein Tanklöschfahrzeug des Kreises und der Schlauchwagen des Katastrophenschutzes. Sie alle wurden gebraucht.

Herroragend geklappt

In seinem Resümee dankte Kreisbrandinspektor Winfried Weidner allen beteiligten Wehren aus Oberaltertheim, Unteraltertheim, Steinbach, Neubrunn, Waldbrunn, Höchberg, Waldbüttelbrunn und Gerchsheim für ihren Einsatz. Die Zusammenarbeit habe hervorragend geklappt, bis auf das Problem mit dem Funk. Allerdings werde bei einer echten Brandsituation noch zusätzlicher Bedarf an mindestens zwei Löschfahrzeugen sein, um die Distanz von der Wasserentnahmestelle und dem Brandherd optimal mit einem Zubringerverkehr bedienen zu können, so die Erkenntnis des Tages. Er dankte besonders seinen Kollegen aus Baden-Württemberg, denn es sei noch nicht selbstverständlich, dass die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg so gut funktioniert.

