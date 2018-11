Auch Großrinderfeld verlässt die VHS

Vier Kommunen haben sich seit dem Jahr 2015 von der Volkshochschule Mittleres Taubertal verabschiedet. Auch die Gemeinde Großrinderfeld wird nun ihre Mitgliedschaft beenden.

Großrinderfeld. Nachdem in den letzten Jahren mit Ahorn, Boxberg, Külsheim und Königheim gleich mehrere Gemeinden ihre Mitgliedschaft bei der Volkshochschule Mittleres Taubertal kündigten, beschloss jetzt auch der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag im Großrinderfelder Rathaus mit überwiegender Mehrheit den Austritt fristgerecht zum Jahresende 2019.

Die Volkshochschule sei zwar gerade im ländlichen Raum ein „wichtiges Institut für Erwachsenenbildung“, dennoch habe man sich auch angesichts der Kosten fragen müssen, ob eine weitere Mitgliedschaft noch sinnvoll sei, schilderte Bürgermeisterin Anette Schmidt die Situation.

Der Betrag, mit dem sich die Gemeinde Großrinderfeld an der Volkshochschule beteiligt, lag 2010 bei noch rund 4000 Euro. Im Jahr 2018 trug die Gemeinde fast 8500 Euro bei.

Die Bürgermeisterin gab auch zu bedenken, dass das Gebäude in Tauberbischofsheim, in dem die Geschäftsstelle der Volkshochschule untergebracht ist, stark sanierungsbedürftig ist. Die Höhe der Sanierungskosten und eine Regelung, wer dafür aufzukommen hat, stünden noch nicht fest.

Sinkende Mitgliederzahl

Auch die sinkende Mitgliederzahl sei ein Problem. Ursprünglich wurde die Volkshochschule von zehn Gemeinden mit gut 57 000 Einwohnern getragen. Durch die jüngsten Austritte von vier Gemeinden verteilt sich die Mitgliedschaft auf jetzt nur noch sechs Kommunen.

„Die Volkshochschule muss auf breiten Füßen stehen“, machte Schmidt deutlich. Dies sei aber nach dem Austritt mehrerer Kommunen nicht mehr der Fall. In Großrinderfeld wurden in den vergangen vier Jahren 30 Kurse umgesetzt, an denen 279 Personen teilnahmen.

Im Durchschnitt waren dies jährlich neun bis zehn Personen in sechs Kursen. Die Teilnehmer kamen zu großen Teilen aus der Gemeinde Großrinderfeld.

Zum Kursangebot herrschte eine weitestgehend einheitliche Meinung im Gemeinderat. „Das Angebot bringt die Leute nicht mehr zusammen. Meiner Meinung nach gibt es wichtigere Dinge“, äußerte Anton Stolzenberger.

Er habe den Trend festgestellt, dass sich Interessierte in Fahrgemeinschaften zusammentun und Kurse zunehmend an anderen Standorten besuchen.

„Vor Ort passiert nicht mehr viel“

„Vor Ort passiert nicht mehr viel“, pflichtete die Bürgermeisterin bei. Allerdings ist das für sie nicht das entscheidende Kriterium: „Mir ist im Prinzip egal, wo die Kurse stattfinden, wesentlicher ist, dass immer weniger Großrinderfelder Bürger das Angebot, auch in Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen oder Grünsfeld annehmen.“

Besonders neue Bewohner, die zum Beispiel Deutschkurse belegen möchten, würden eher in Städte wie Wertheim gehen, meinte Sven Schultheiß. Dort finde diese Zielgruppe mit Deutsch-Einstufungskursen ein für sie besseres Angebot vor. Deshalb solle man in Hinblick auf eine weitere Mitgliedschaft besser „Konsequenzen ziehen“.

„Auch junge Leute werden nicht wirklich angesprochen“, merkte Caroline Lang an, dass das Kurs-Angebot nicht mehr zeitgemäß ist.

Mit dem feststehenden Ausstieg der Gemeinde Großrinderfeld verliert die Volkshochschule Mittleres Taubertal nun schon das fünfte Mitglied innerhalb weniger Jahre.

Fünf Kommunen verbleiben

Mit den Städten Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Grünsfeld sowie den Gemeinden Werbach und Wittighausen verbleiben somit ab Januar 2020 nur noch fünf Kommunen als Träger der Bildungseinrichtung.

Volkshochschulen gibt es auch in Wertheim und Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018