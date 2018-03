Auf den Spuren eines Großrinderfelders

Anzeige

Höchstwahrscheinlich ist Josef Steinbach jun. mit einem ähnlich großen Post- und Passagierdampfer wie die „Republic USL“ über den „Großen Teich“ gefahren. Die „Republic“ ist auf der Vorderseite der von ihm verschickten Ansichtskarte abgebildet. 1903 war sie als Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line in Dienst gestellt worden. Die „Republic USL“ war eines der größten, modernsten und luxuriösesten Dampfschiffe ihrer Zeit und hielt zeitweise den Rekord für das schnellste Schiff auf der Strecke von New York nach Europa.

Am frühen Morgen des 23. Januar 1909 kollidierte der Dampfer südlich der Insel Nantucket (Massachusetts) in dichtem Nebel mit dem italienischen Passagierschiff „Florida“. Während sich diese über Wasser halten konnte, sank die „Republic“ am Abend des folgenden Tages.

Rettungsaktion

Bis auf die insgesamt sechs direkt bei der Kollision getöteten Personen konnten über 1500 Menschen von beiden Schiffen in Sicherheit gebracht werden. Bis heute zählt dieser Personentransfer auf offener See zu den größten Rettungsaktionen, die je stattgefunden haben.

Josef Steinbach jun. wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Er hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Damals schrieb er seiner späteren Schwägerin eine Grußkarte, die heute noch existiert. Da die digitalisierten Kirchenbücher mit der Entstehung des Deutschen Reichs 1871 enden, müssten die genauen Daten in den Gemeindeakten recherchiert werden. Das Personenstandswesen im Deutschen Reich ging 1871 offiziell auf die Gemeinden über.

Zwischen 1870 und 1930 wanderten tausende Mitbürger aus dem heutigen Main-Tauber-Kreis in die USA und nach Australien aus. Alleine die digitalisierten Hamburger Passagierlisten von 1850 bis 1934 weisen zirka 1,9 Millionen Eintragungen auf. Die New Yorker Passagierlisten (Einwanderung) für die Zeit von 1820 bis 1957 haben sogar 26,6 Millionen Eintragungen.

Zurückgelassen hat Josef Steinbach jun. seinen Bruder Adolf, an dem er die Karte aus Bremen geschrieben hat, und mehrere Geschwister. Sein Elternhaus stand an der Großrinderfelder Hauptstraße vor der Kurve an der Pfarrkirche St. Michael. 1952 wurde mit einer Renovierung begonnen, dann kam die große Brandkatastrophe „Am Unteren Tor“. Das Haus blieb zwar verschont, musste dann aber abgerissen werden, da es einer Neueinteilung mit Kurvenbegradigung der Bundesstraße im Wege stand. Die Steinbachs wurden ins Neubaugebiet „Hundsberg“ ausgesiedelt. Dort ist 2017 der letzte Steinbach in Großrinderfeld, Eugen Steinbach, ein Neffe des Auswanderers, gestorben.

Bereits 1893 ist Josef Steinbachs jun. Onkel Josef in die USA ausgewandert. Das bezeugt eine Hamburger Schiffsliste. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Onkel nach der Ankunft von Josef Steinbach jun. sich um seinen Neffen gekümmert hat. rei

