Auf den Spuren historischer Ortschaftsgrenzen

Anzeige

Lutz erinnerte nochmals an das Projekt der Grundschule Großrinderfeld, das im Rahmen einer sehenswerten Dokumentation die zirka 40 historischen Grenzsteine dieser Etappe dokumentierte, säuberte, vermaß und den geografischen Daten zuordnete. Ihrem „Dornröschenschlaf“, teilweise in Gebüschen, haben es viele dieser Grenzsteine zu verdanken, dass sie sich noch in einem sehr guten Zustand befinden, der älteste ist von 1783.

Die Gemarkungsgrenze der Ortschaft Großrinderfeld beträgt zirka 25 Kilometer. Im letzten Jahr erwanderte man die erste Etappe mit zirka acht Kilometer Länge entlang der historischen Grenzen zu Ilmspan, Paimar, Grünsfeldhausen und Tauberbischofsheim.

Zu Beginn der Wanderung erläuterte Bernhard Liebler anhand einer Karte die Gemarkungsgrenzen zu Tauberbischofsheim, Impfingen, Werbach, Werbachhausen und Brunntal.

Mehrere Besonderheiten

Diese Etappe zeichnete sich durch mehrere Besonderheiten aus. So findet man auf diesem Grenzabschnitt noch zwei Grenzsteine mit FL (Fürstentum Leiningen). Ortschaftsrat Dr. Sven Schultheiß erläuterte dazu, dass die Familie von Leiningen zwischen 1803 und 1806 große Gebiete im Main-Tauber-Kreis besaß. Eine weitere Besonderheit ist, dass mehr als die Hälfte der über 40 historischen Grenzsteine künstlerisch wertvoll sind. So kann man bei einigen noch sehr gut das in Stein gehauene Großrinderfelder Wappentier (das Rind) erkennen. Sehr schön anzusehen ist häufig auch das Mainzer Rad, das sich im Wappen von Großrinderfeld und Tauberbischofsheim befindet.

Da auf einer Teilstrecke die historische Grenze zwischen Tauberbischofsheim und Großrinderfeld mit dem früheren Geleitweg Würzburg Mainz identisch ist, findet man mehr als zehn Grenzsteine mit „CM“, was für Chur Mainz steht. Dazu existiert eine Karte (das Original ist im Besitz des Heimat- und Kulturvereines Großrinderfeld). Diese trägt die Bezeichnung: „Die Maintzisch Gelait Strossen uff Wirtzberg“. Auch zur Geleitstrecke Würzburg Mainz gab Sven Schultheiß einige Hinweise und geschichtliche Einordnungen.

Vorfreude auf nächste Etappe

Besonders imposant waren die beiden Dreimärker auf dieser Etappe (Tauberbischofsheim,Großrinderfeld/Impfingen) und (Impfingen, Großrinderfeld, Werbach), also Steine an denen drei Gemeindegebiete aneinanderstoßen. Ganz nebenbei führte diese zeite Etappe der Gemarkungsgrenzenwanderung in eine der „landschaftlich schönsten Gegenden des Lieblichen Taubertals“ (Lutz), zum Beilberg.

Dort wurde eine kurze Rast gemacht, bevor man den letzten verbleibenden historischen Grenzstein zwischen Großrinderfeld und Brunntal noch besichtigte, um dann auf einem Teilstück des „LT 8“ zurückzuwandern bis zum Marktplatz in Großrinderfeld. Den Wanderern machte die Etappe sichtlich Spaß. Sie freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn eine weitere Etappe des Grenzganges rund um Großrinderfeld auf dem Plan steht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018