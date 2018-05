Auf Schusters Rappen die Landschaft erkunden

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der „Tag des Wanderns“ findet am Montag, 14. Mai, in Deutschland statt. Das Angebot reicht von Wanderungen zum Thema Naturschutz, Gesundheitswanderungen und Aktionen für Kinder bis hin zu Ausflügen zu historischen Städten und Wanderungen zum Thema Wein.

Kooperationen möglich

Da der „Tag des Wanderns“ in diesem Jahr auf einen Montag fällt, sind auch Kooperationen mit Schulen oder Firmen möglich. Dies zeigt die vielen Facetten einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Auch im Taubertal werden zwei Veranstaltungen angeboten. Großrinderfeld bietet eine gemeinsame Begehung des Rundwegs „LT 8 – ins Welzbachtal“ an. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Rathaus Großrinderfeld. Die knapp 16 Kilometer lange Tour führt durch Felder, Wiesen und Wälder und beeindruckt vor allem mit ihren atemberaubenden Fernsichten. Interessierte sollten an wetterfeste Kleidung und Selbstverpflegung denken, Unkosten fallen keine an. Anmeldungen werden entgegengenommen von Bernd Leuchtweis, Telefon 0 93 49 / 13 26, E-Mail: bernd.leuchtweis@t-online.de, oder Klaus Leuchtweis, Telefon 0 93 49 /891, E-Mail: klaus.leuchtweis@gmx.de, die mit Ortsvorsteher Walter Lutz die Wanderer führen werden.

Elf Kilometer lang

Eine weitere Wanderung wird von der Nabu-Gruppe Külsheim angeboten. Dr. Walter Dietz führt die Wanderer auf dem Rundweg „LT6 – Wasser.Wein.Weite.“, der Anfang des Jahres das Gütesiegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbands erhalten hat. Die zurückzulegende Strecke beträgt elf Kilometer und führt unter anderem durch die Külsheimer Altstadt, das Weinbaugebiet „Hoher Herrgott“ und den Dinosaurierstein. Interessierte sollen sich um 14 Uhr am Schlossplatz einfinden.