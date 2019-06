Auf vielen Gebieten ehrenamtlich aktiv

Kirchheim/Schönfeld.Evelyn und Robert Fleischmann begehen an diesem Samstag um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Dankgottesdienst in der St. Michaels-Kirche in Kirchheim ihre diamantene Hochzeit. Zu diesem außergewöhnlichen Ehejubiläum gratulieren dem Jubelpaar die Kinder Viola und Lothar mit drei Enkelkindern und auch die noch lebenden Geschwister von Robert Fleischmann.

Die Hochzeitglocken läuteten für die beiden am 20. Juni 1959 in der St. Vitus-Kirche in Schönfeld, nachdem einen Tag vorher die standesamtliche Trauung ebenfalls in Schönfeld stattgefunden hatte.

Evelyn und Robert Fleischmann sind in Kirchheim und darüber hinaus in vielen Funktionen und Ehrenämtern engagiert. Evelyn Fleischmann (79 Jahre) ist im Dekanat links des Mains stellvertretende Vorsitzende des Seniorenkreises und war viele Jahre Leiterin des Kirchheimer Seniorenkreises und auch des Kirchenchors St. Michael. Einige Wahlperioden war sie Mitglied des örtlichen Pfarrgemeinderates. Außerdem ist sie Mitglied in einigen Kirchheimer Ortsvereinen.

Robert Fleischmann (92 Jahre) ist geborener Schönfelder und engagiert sich in nahezu allen örtlichen Vereinen bis zum heutigen Tag.

So ist er Ehrenmitglied im Musikverein Kirchheim, zu dessen Gründungsmitgliedern er auch 1974 gehörte. Er war 25 Jahre zweiter Vorsitzender und dreieinhalb Jahre Vorsitzender dieses Vereins, dessen Veranstaltungen er auch heute noch gerne zusammen mit seiner Ehefrau Evelyn besucht. Nach seiner Verrentung schloss er sich dem Kirchenchor St. Michael an und er förderte auch den Männergesangverein Liederkranz seit dieser Zeit.

Stets eng verbunden blieb Robert Fleischmann seiner Heimatgemeinde Schönfeld. Seine besondere Neigung und Liebe galt und gilt bis heute dem Fußballverein SV Schönfeld. Von 1955 bis 1982 wirkte er als Vorsitzender bei den Schönfelder Fußballern und wurde für seine besonderen Verdienste schließlich zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Beiden Jubilaren ans Herz gewachsen ist auch der FC Bayern München, dessen treue Fans sie seit vielen Jahren sind.

In seinem Wohnort Kirchheim ist Robert Fleischmann Mitglied in zwölf Vereinen, und seit mehr als 50 Jahren hält er dem 1. FC Kirchheim die Treue und ist bei jedem Heimspiel am Spielfeldrand. Außerdem ist er Mitglied beim Tischtennisverein, Obst- und Gartenbauverein, der Krieger- und Soldatenkameradschaft und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Beide sind auch Mitglieder im CSU-Ortsverband Kirchheim-Gaubüttelbrunn, dessen zweiter Vorsitzender er lange Jahre war und erst bei der letzten Vorstandswahl wieder als Beisitzer bestätigt wurde. Für seine Verdienste um die örtliche CSU wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch die katholische Kirchengemeinde St. Michael hat dem Ehepaar Fleischmann vieles zu verdanken. So stellt sich Evelyn Fleischmann noch heute als Lektorin und Kommunionhelferin in den Dienst der Pfarrei und zusammen mit ihrem Ehemann Robert hat sie das vom Bildhauer Paul Brandenburg (Berlin) geschaffene St. Michaels-Relief für die neue Pfarrkirche 1995 sowie die Gedenktafel für den 1997 verstorbenen Ortsgeistlichen Pfarrer Karlheinz Hofmann gestiftet.

Nach kurzem Kriegseinsatz und anschließender vierjähriger Gefangenschaft in Frankreich war Robert Fleischmann zunächst in der elterlichen Landwirtschaft tätig, ehe er in das Versicherungswesen einstieg. Seine berufliche Tätigkeit als selbständiger Versicherungskaufmann begann er 1956. Bis zum Beginn des Ruhestands führte er zusammen mit seiner Ehefrau Evelyn ein Versicherungsbüro in Tauberbischofsheim und hatte damit einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim. Auch in Tauberbischofsheim schloss er sich Vereinen, unter anderem Reitverein, Krötenverein sowie dem Handwerker- und Gewerbeverein, an. anho

