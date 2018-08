Baumaschinen wurden gestohlen

Großrinderfeld/Gerchsheim/Wertheim.Hoher Diebstahlsschaden entstand am vergangenen Wochenende an verschiedenen Baustellen in verschiedenen Ortschaften. Im Industriegebiet von Gerchsheim, in der Straße Hinterm Berg, wurde eine Metallbautür an einem Neubau aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Gebäude hochwertige Baumaschinen entwendet.

Bauzaun aufgebrochen

Eine Baustelle weiter brachen die Täter einen Bauzaun auf und öffneten im Anschluss gewaltsam vier Baustellen- und zwei Bürocontainer. Auch hier wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Unter anderem ein circa 150 Kilogramm schweres Multifunktionsgerät, was darauf schließen lässt, dass hier mehrere Einbrecher am Werk waren. Insgesamt wird der Schaden an beiden Objekten auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Auch in Bettingen wurde von Mittwoch bis Montag auf einer Baustelle im Almosenberg ein Baucontainer aufgebrochen. Da dort keinerlei Diebesgut aufzufinden war, nahm der Unbekannte eine Dose Markierspray und versprühte den gesamten Inhalt im Container über Wände, Tisch und Stühle, sodass ein Gesamtsachschaden von circa 500 Euro entstand.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.08.2018