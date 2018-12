Beim kickenden Nachwuchs sieht’s derzeit mau aus

Schönfeld.Seine Weihnachtsfeier führte der SV Schönfeld für Mitglieder, Freunde, Gönner und Fans im Dorfgemeinschaftshaus durch. In der Halle begrüßte der Vorsitzende Uwe Fleischmann alle Gäste, bevor Jugendleiter Andreas Deckert durchs Programm führte, der mit seiner Tochter Marie mit der Querflöte auch für die musikalische Umrahmung auf seinem Keyboard zusammen sorgte.

Vorsitzender Fleischmann blickte auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück und gab einen Ausblick auf 2019. Er bedankte sich auch bei Dagmar Thiel, die die Räumlichkeiten des SV übers Jahr in einem sauberen Zustand halte, sowie bei Liselotte Weiß, die die Arbeitskleidung der Fußballer Woche für Woche reinige.

Anschließend ehrte er langjährige Mitglieder – und so können Benno Schäfer und Oskar Scheuermann auf 60 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken. Für 55 Jahre wurden Otto Deckert, Walter Krapf, Rudolf Kunz und Rainer Oberst sowie für 50 Jahre Hans-Josef Bayer, Robert Brennfleck, Waldemar Deckert, Arnold Nahm, Edgar Nahm, Wolfgang Nahm und Ehrenfunktionär Bernhard Werner geehrt.

Nach dem Grußwort von Gemeindereferentin Kuhn ging man gestärkt in den zweiten Teil der Weihnachtsfeier mit dem Grußwort des Sportkreisvorsitzenden Götzelmann, ehe im Anschluss die Rückblicke der einzelnen Sportabteilungen folgten.

Beginnend mit der Tischtennisabteilung, blickte Abteilungsleiter Detlef Bieber auf das vergangene Jahr zurück. Er bedankte sich bei Michael und Jürgen Kraft, die hauptverantwortlich für die beiden im Jahr durchgeführten Altkleider- und Altpapiersammlungen in den Ortsteilen Schönfeld und Ilmspan verantwortlich waren und hierbei wiederum sehr gute Ergebnisse erzielten. Mit zwei gemeldeten Mannschaften am aktiven Spielbetrieb könne man als kleiner Ortsverein stolz sein – und für die erbrachten Leistungen bei den Bezirksmeisterschaften in Lauda wurden Gerlinde Schlereth, Bernhard Gref und Harald Hüll mit einer Urkunde vom Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim ausgezeichnet. Letzterer wurde ebenfalls auch als Tischtenniskönig des abgelaufenen Jahres mit Pokal und Urkunde geehrt. Durch den Tischtenniskreisvorsitzenden Henninger wurde im Anschluss Roswitha Bieber für mehr als 35 Jahre ununterbrochenes Spiel an der grünen Platte mit der Spielernadel in Bronze mit Kranz des Badischen Tischtennisverbandes ausgezeichnet.

Bei der Jugendabteilung des SV sieht es im Moment nicht so rosig aus, denn es fehlen die kleinen Fußballer – und so musste Jugendleiter Deckert verkünden, dass im laufenden Spielbetrieb keine Bambini und auch keine F-Junioren gemeldet worden seien. Lediglich die E-Junioren liefen unter SV Schönfeld; nächstes Jahr werde es wahrscheinlich gar keine SV-Jugendmannschaft mehr geben. Alle anderen Kinder und Jugendliche, die noch Interesse am Fußball zeigten, spielten in Spielgemeinschaften der umliegenden Sportvereine. Deckert verabschiedete auch den langjährigen Jugendtrainer Christian Meißner, der aus persönlichen Gründen sein Amt zum Jahreswechsel niederlegen müsse.

Beim Bericht über die Herrenmannschaft blickte Sportvorstandsmitglied Deckert auf die Meisterschaft der Saison 2017/18 als ungeschlagener Tabellenführer der Kreisklasse C1 und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Kreisklasse B mit Stolz zurück. In der laufenden Saison überwintere man als Aufsteiger in der Kreisklasse B auf einem komfortablen dritten Tabellenplatz, was vor der Saison wahrscheinlich niemand hätte für möglich gehalten habe. Zum Torschützenkönig wurde Marius Heck mit 18 Treffern und als Trainingsfleißigster Sebastian Polifka mit 65 von 73 Einheiten 2018 ausgezeichnet. Als letzter Programmpunkt fand die Tombola statt. Mit dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ ging der offizielle Teil einer wiederum gelungenen Weihnachtsfeier zu Ende.

