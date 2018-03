Bislang erfolglose Nachwuchssuche

Anzeige

In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende auf die Themen der vergangenen Vorstandschaftssitzungen ein. Er erwähnte, dass der erstmals zweitägige Adventsmarkt sehr gut organisiert war und bedankte sich bei Marktleiter Ralf Schieß sowie bei allen fleißigen freiwilligen Helfern. Auch das Weihnachtskonzert war wieder ein großer Erfolg, das Publikum war von der Liedauswahl und Darbietung begeistert. Sein Dank galt Dirigent Elmar Sührer für das gelungene Programm sowie Edgar Hufnagel für das Moderieren des Konzertes.

Er verwies auf die dünne Spielerdecke der Kapelle mit nur 19 Musikern und appellierte an die Aktiven, die Proben regelmäßig zu besuchen. Im vergangenen Jahr wollte man erneut Jugendliche ausbilden, trotz größter Bemühungen fand sich niemand. Wenn sich auch in den nächsten Jahren kein Nachwuchs findet, sei dies in geraumer Zeit das Ende des Musikvereins, so Matthias Nahm.

Auch sprach er kurz den 90. Geburtstag des Vereins, vom 28. bis 30. September, an. Zum Abschluss seines Berichtes dankte er dem Vorstand für das harmonische Miteinander.

Edgar Nahm berichtete über die finanzielle Situation des Vereins. Es folgte der Bericht der Kassenprüfer Elmar Schlagmüller und Edgar Hufnagel. Nachdem eine einwandfreie Kassenführung vorlag, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Neuwahlen wurden von Gerald Ebert und Ralf Schieß geleitet. Der Vorsitzende Matthias Nahm wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso Stefan Schmitt als zweiter Vorsitzender, Edgar Nahm als Kassenwart und Yvonne Schulz als Schriftführerin.

Als Beisitzer wurden Cilli Schieß, Angelika Beck, Marion Kraft, Cäcilie Ebert und Theresia Nahm gewählt. Kassenprüfer sind weiterhin Edgar Hufnagel und Elmar Schlagmüller. Zusätzlich wurden in den Festausschuss Gerald Ebert und Ralf Schieß gewählt.

Matthias Nahm bedankte sich bei den ausgeschiedenen Beisitzern Hugo Köhler und Diana Hufnagel für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand. Zu Ehrenmitgliedern wurden Hugo Köhler, Ludwig Markquart, Stefan Schmitt und Matthias Nahm, nach einstimmigem Beschluss der Hauptversammlung gewählt.

Die vier aktiven Musiker waren alle über 30 Jahre im Vorstand und über 40 Jahre als aktive Musiker tätig. Die offizielle Ehrung mit Überreichung der Urkunde findet am Festkommers am Jubiläumsfest des Musikvereins im September statt. mvs

