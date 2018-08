Blasrohrschießen und Bogensport kamen einfach prima an

Anzeige

Allen machte es viel Spaß mit dem 1,21 Meter langen Blasrohr zu zielen und die Scheiben möglichst im gelben, inneren Bereich zu treffen. „Sind das Giftpfeile“, wollte der achtjährige Tim wissen, als er die Blasgeschosse das erste Mal sah. Er kennt Blasrohre bisher nur zum Jagen in der afrikanischen und südamerikanischen Wildnis. In Großrinderfeld waren es keine Giftpfeile, sondern eben echte Sportgeräte mit stumpfer Spitze und einem richtunggebenden Kunststoffteil. Gezielt wird auf drei Scheiben. Sie zu treffen mit den sechs Pfeilen pro Durchgang war gar nicht so einfach. Blasrohrschießen fördere das Konzentrationsvermögen und vergrößere unter anderem das Lungenvolumen, so Hauk.

In Bayern gibt es bereits Turniere. Auch der Schützenverein Großrinderfeld will sein Angebot erweitern und Blasrohrschießen als zusätzliche Sparte ins Programm aufnehmen. Die Ferienkinder wollen alle wiederkommen. Vielleicht gibt es auch in Baden-Württemberg demnächst Wettkämpfe im Blasrohrschießen. Schützenmeisterin Birgit Hauck ist überzeugt, dass sie geeignete Gegner für ihre neue Abteilung finden wird. mae

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018