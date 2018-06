Bodenerosion und Nitratbelastung aufhalten

Anzeige

Auf dem Hof der Familie Banzer in Großrinderfeld steht so ein Versuchsfeld, an dem für die Zukunft geforscht wird. Ganze 16 gibt es davon in Baden Württemberg, hatte Professor Dr. Carola Pekrun von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen zu Beginn ihrer Ausführungen gesagt.

Der verringerte Einsatz von Herbiziden, also Pflanzenschutzmitteln, in der Landwirtschaft hat paradoxerweise dazu geführt, dass mehr Maschineneinsatz notwendig ist. Vor allem der Einsatz des Pfluges ist allerdings für die Bodenbeschaffenheit sehr bedenklich, auch wenn er Unkraut effektiv bekämpft. Durch das tiefe Pflügen wird die Struktur des Bodens verändert und eine Bodenerosion erst möglich. Es gilt also, die Pflugarbeit zu verringern und ebenso beim Pflanzenschutz zu handeln.

Mögliche Lösung

Wie eine mögliche Lösung aussehen kann, das erfuhren die Teilnehmer der Informationsveranstaltung in Großrinderfeld. Vorgestellt wurde das vom Ministerium geförderte Projekt: „Umsetzung des Konservierenden Ackerbaus in BadenWürttemberg – ein Weg zur Reduktion der Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträge in Grund- und Oberflächengewässer“.

Staatssekretärin Gurr-Hirsch betonte die Ziele des Projektes. „Unser Ziel ist es, durch pflanzenbauliche Maßnahmen sowohl die Bodenerosion, als auch den Einsatz von Herbiziden auf ein Mindestmaß zu reduzieren“.

Für das Projekt, das in Gemeinschaftsarbeit der Universität Hohenheim, der Hochschule Nürtingen-Geislingen, dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum und drei Landwirtschaftsämtern (Main-Tauber-Kreis, Tübingen und Kraichgau) durchgeführt wird, stellt das MLR 450 000 Euro zur Verfügung. „Die konservierende Bodenbearbeitung trägt dazu bei, unerwünschte Bodenerosionen zu vermeiden“, unterstrich Staatssekretärin Gurr-Hirsch.

Natürlich geht es auch um den verringerten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das Thema Glyphosat sei aufgrund einer großen Medienkampagne in aller Munde. Bei der Tagung kam die These auf, dass es ganz ohne Glyphosat nicht gehen wird in der modernen Landwirtschaft. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass mit dem Einsatz von Glyphosat die oberflächliche Artenvielfalt sogar zunehme und auch mehr Unkraut in den Äckern vorhanden sei. Eine negative Auswirkung, wie sie in der Presse oft fälschlich dargestellt werde, sei nicht zu beobachten. Wer weniger Pflug fordere, müsse eben mit geeigneten Mitteln gegen die Bodenerosion arbeiten.

Einen völlig anderen Weg geht das Projekt, das in Großrinderfeld verfolgt wird. Hier soll der Boden durch den Bewuchs des Ackers gehalten werden. Obwohl der Landkreis zu den trockensten im Land zählt, wird bei Starkregen doch sehr viel Boden ausgewaschen.

Hinzu kommt noch die Diskussion um eine zu hohe Nitratbelastung. Hier habe man in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, obwohl die Fläche nach wie vor als Nitratsanierungsgebiet gilt. Von ursprünglich 70 Milligramm pro Liter sei man nun unter 40Milligramm pro Liter Trinkwasser angelangt, durch verschiedene Maßnahmen, welche die Grünbachgruppe durchgeführt habe.

Am besten, so Professor Pekrun, sei ein System von Fruchtfolgen, das der Natur nachempfunden ist. Ein „stabiles System“ ist Voraussetzung für erfolgreiche Landwirtschaft, die auch wirtschaftlich ist. Ziel ist es, eine gute Bodenbiologie aufzubauen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auszuschließen.

Im Anschluss besuchte die Versammlung verschiedene Versuchsfelder. In praktischen Versuchen wurden die Auswirkungen von unterschiedlichen Bodenbearbeitungsverfahren vorgeführt. So zeigte sich bei der Simulation eines Starkregenereignisses, dass ein natürlicher Boden, der von Pflanzen mit den Wurzeln zusammengehalten wird, das Wasser viel besser aufnehmen kann, als ein Boden, der mit einem Pflug bearbeitet wurde. Gurr-Hirsch versprach, die Ergebnisse der Feldversuche in die neuen Richtlinien für die Landwirtschaft einzuarbeiten, denn die Bodenerosion und der Nitratgehalt des Bodens müssen aufgehalten werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018