„Böhmische Musik ist ein Lebensgefühl“

Großrinderfeld. Seit Wochen schon ist die Turnhalle in Großrinderfeld ausverkauft und beim Anfahren der Parkplätze merkt man, heute ist etwas besonders in der Gemeinde los. Dabei handelt es sich doch „nur“ um ein Konzert mit böhmischer und Egerländer Blasmusik. Fred Prokosch und die Egerland Musikanten belegen an diesem denkwürdigen Abend in der Halle, dass die Blasmusik lebt und sogar aktueller denn je ist.

Tradition und Moderne zu verbinden, das verstehen die 20 Musiker um ihren Dirigenten seit Jahren. In bester Ernst-Mosch-Tradition spielen sie Blasmusik, immer traditionell, aber nie angestaubt. Das Besondere an der Musik ist das Zusammenspiel von Flügelhörnern und Tenorhörnern, lernen die Zuhörer an diesem Abend. Sie bilden die tragende Säule des Orchesters. Dazu gesellen sich Posaunen, Tuben, Klarinetten und je eine Trompete und eine Querflöte sowie ein Schlagzeug und ein Becken. Damit ist die ganze Orchesterbesetzung beisammen und der „Chef“, wie sie ihren Dirigenten alle nennen, kann mit der Feinarbeit beginnen. Die Hobbymusiker folgen ihm gerne, denn er hat böhmisches und Egerländer Blut in seinen Adern, bedingt durch Prokoschs Eltern.

„Großrinderfeld entwickelt sich langsam zum Zentrum der böhmischen Blasmusik“, verkündet Moderator Thomas Landwehr gleich zu Beginn des Konzertes und erntet dafür schon sehr viel Applaus. Mit dem gehen die Zuhörer Abend aber auch verschwenderisch um. Spontaner Beifall nach Soli der einzelnen Musiker oder nach jedem Stück sind an der Tagesordnung.

Dabei beginnt das Konzert mit einer „Provokation“. Die Musiker spielen zuerst den „Egerländer Rebellenmarsch“, komponiert von Alexander Pfluger erst im Jahr 2017, nur rebellisch ist an diesem Abend niemand der Gäste. Ganz im Gegenteil, hier herrscht Harmonie. Anders wäre auch keine Ruhe bei den 400 Besuchern an diesem „böhmischen Abend“ möglich gewesen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Jugendfeuerwehr Großrinderfeld zugute.

Die Zuhörer werden mit vielen Polkas, Walzern und Märschen belohnt. Zwischendurch heißt es: „Wenn Musikanten träumen“ oder der „Kuß-Walzer“. Das alles war: „Schön wie ein Traum“, eine Polka mit Gesang. Hier unterstützen Claudia und Klaus Lang das Orchester mit ihren Stimmen. Auch das ein Markenzeichen der Egerländischen Blasmusik, der Gesang gehört mit dazu.

Viele unbekannte Stücke kommen zu Gehör. Sie zeigen die ganze Vielfalt der Blasmusik. Besonders eindrucksvoll das Posaunensolo von Michael Hemmrich beim Titel „Bilitis“ aus dem gleichnamigen Film. „Lasst euren Emotionen freien Lauf“, fordert Moderator Thomas Landwehr, selbst ein treuer Fan und Anwender der Blasmusik, das Publikum auf und das klatscht im Takt vielfach mit bei den Polkas und Walzern. Beim von Franz Waltz komponierten Marsch „Gruß an Österreich“ zeigen die Musiker ihr volles Können. Eine schnelle Folge von Achtel- und Sechzehntel-Noten veranlasste die Blechbläser zu wahren Klangträumen. Doch natürlich gibt es auch ruhige Stücke.

„Keine Polka ist wie die andere“, so Landwehr. „Böhmische Musik ist ein Lebensgefühl“, umschreibt er er die vielen verschiedenen Facetten. So wie bei der „Bravour-Polka“ „Böhmische Klarinetten“, bei denen Juliane Egolf an der Querflöte, Christine Lauer, Stefan Deppisch und Frank Mittnacht an der Klarinette ihren großen solistischen Einsatz haben. Danach passt eigentlich nur noch die Polka „Schönster Klang“, die alles ausdrückt, was den Abend so erfolgreich machte. Was wäre ein Abend ohne die „heimliche Hymne“ von Ernst Mosch und gleichzeitig sein Erkennungslied: „Egerland Heimatland“. Dieser Titel darf bei keinem Konzert fehlen und natürlich spielten ihn Fred Prokosch und die Egerland Musikanten auch in Großrinderfeld.

Wie gut es den Zuhörern im Saal, darunter Ortsvorsteher Walter Lutz, Bürgermeisterin Anette Schmidt und Pfarrer Dr. Damian Samulski, gefällt, merkt man bei den Zugaben. Erst nach fünfmaligem Weiterspielen gab der Dirigent das endgültige Zeichen zum Aufhören. Die Musiker hatten einfach keine neuen Noten mehr.

Die Verantwortlichen um den Großrinderfelder Musiker Ernst Richter geben allerdings das Versprechen, in zwei Jahren erneut zu versuchen, nach Großrinderfeld zu kommen und ein Konzert zu geben. Die Zuhörer wollen jedenfalls ausnahmslos wiederkommen. So gut hat es ihnen gefallen.

