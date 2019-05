Chancen und Risiken der Digitalisierung

Gerchsheim.Mit einem Stück Isolierband die Sicherheit im Internet verbessern – klingt kurios. „Geht aber“, so Informatiker Rainer Gerhards. Das und mehr will er zusammen mit anderen Experten am 15. Mai um 19 Uhr im Gastraum der Turnhalle Gerchsheim erklären. Die Teilnahme am Vortrag der IMB ist kostenlos.

Ina Messerer wird durch den Abend führen. EDV-Leiter Peter Weingärtner will die Vorteile aufzeigen: „Man muss wissen, warum man das überhaupt tut.“ Dem flicht Christof Eisele bei. Als Prokurist eines Handelsunternehmens erlebt er tagtäglich Sicherheitsprobleme. Zum Nachdenken will das Quartett anregen. Außerdem wird es einfache, verständliche und handfeste Ratschläge geben, mit denen man seine Internet-Sicherheit verbessen kann. Die seien in der Praxis direkt anwendbar, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.imb.grossrinderfeld.com.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019