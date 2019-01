„Das ist einfach mein Dorf geworden“

Ein Häuschen im Grünen: Sascha und Sybille Wirths fühlen sich mit ihren beiden Töchtern in Schönfeld sehr wohl und gut integriert.

Schönfeld. Der Blick in den Garten und auf die Felder ist für Sybille Wirths immer wieder fantastisch. Auch im Winter. „Das ist der Grund, warum wir hier wohnen“, sagt Sascha Wirths mit einer weit ausladenden Handbewegung. Es ist ruhig. Kilometerweit erstreckt sich die Natur. Eine wunderbare Spielwiese auch für Schäferhündin Olivia, die seit einigen Wochen die Familie komplettiert. Dafür haben die beiden beim Hausbau gerne in Kauf genommen, dass Wohn- und Essbereich auf der Nordseite liegen. „Wir wollten genau diese Aussicht haben. Der herrliche Blick ist es uns wert.“

Dabei kennt die 47-jährige Sybille Wirths auch das Stadtleben. Aufgewachsen im hessischen Seligenstadt zog es sie zum Studium nach Regensburg. In dieser Zeit lernte sie ihren Mann kennen, der als Schreiner bereits in Schönfeld gearbeitet hat. Die erste gemeinsame Wohnung wurde dann 1997 in der 650-Seelen-Gemeinde bezogen. Und als es an die Familiengründung ging, entschied sich das Paar, hier einen Bauplatz am Ortsrand zu kaufen.

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagen die Eltern von zwei Töchtern. Sie schätzen die Schönfelder als offen, freundlich und sehr hilfsbereit und als Menschen die auf andere zugehen. „Wir sind mit den Schönfeldern gleich ins Gespräch gekommen und haben uns nie als Zugezogene gefühlt“, betonen sie. Auch dass die beiden den Rollentausch vollzogen haben und Sascha im Beruf zurücksteckte, war für seine Nachbarn kein Problem.

Mit den Jahren sind viele neue Freundschaften entstanden. Gerade durch die Kinder habe man viele Berührungspunkte gehabt. Und so engagierten sich die beiden als Elternbeirat sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule in Großrinderfeld. „Über diese Schiene bin ich auch in die Kommunalpolitik gekommen“, sagt Sybille Wirths, die seit 2014 als Gemeinderätin und als Schönfelder Ortschaftsrätin die Interessen ihrer Mitbürger vertritt und für diese Ämter auch bei der Kommunalwahl im Mai wieder zur Verfügung steht.

Dass die Integration von Neubürgern in einem Ort jederzeit gelingen kann, davon sind die beiden überzeugt. „Aber man muss auch selbst etwas dafür tun“, ist ihre Überzeugung. So engagieren sie sich in den Vereinen vor Ort, helfen, wenn sie gebraucht werden. Auch über die Arbeit als Schreiner hat Sascha Wirths, der im bayerischen Gerolzhausen aufgewachsen ist, viel Kontakt zu den Schönfelder gefunden. „Sonst wäre es vielleicht nicht so gut gelaufen“, mutmaßen die beiden.

Maja (12) und Lisa (15) können ihrem Wohnort viel Positives abgewinnen. Sie können sich mit Freunden treffen und in der Natur spielen. „Ich lebe gerne hier“, sagt die Zwölfjährige und krault Hündin Olivia. Vor allem der große Garten hat es ihr angetan. „Und hier habe ich auch ein größeres Zimmer als in einer Stadtwohnung“, fügt sie lächelnd an. Sogar eine Klavierlehrerin gebe es im Ort.

Das Sport- und Musikangebot haben die Mädchen früher auch genutzt. Mittlerweile spielen die beiden in Würzburg Basketball - und müssen zum Training immer gefahren werden.

Das Landleben hat für die Familie also auch Nachteile. Einkaufen, Arzt, Bankgeschäfte: Man muss selbst mobil sein. Doch das empfinden sie als nicht so großes Manko. „Natürlich hätten wir, und vor allem die Kinder, gerne einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Aber bisher sind wir sehr mobil, so dass es uns nichts ausmacht, dass weniger Busse fahren als in der Stadt“, so Sybille Wirths. Als Außendienstmitarbeiterin für ein großes Pharma-Unternehmen ist sie es gewohnt, häufig mit dem Auto unterwegs zu sein. Und man sei ja auch schnell auf der Autobahn oder in Würzburg. Einen Bürgerbus für die älteren Menschen, etwa um zum Arzt zu kommen, fände sie aber schon klasse.

Auch die Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs sei gesichert: Der Bäcker aus der Nachbargemeinde Gerchsheim versorgt den Ort nicht nur mit frischen Backwaren, sondern auch mit Grundnahrungsmitteln.

Und Wurstwaren im Glas bekomme man in Schönfeld ebenso wie frisches Wildbret oder Honig vom Imker. „Wenn man die Ressourcen nutzt, kommt man schon sehr weit“, ist Sascha Wirths überzeugt. Den Großeinkauf erledigt der 49-Jährige, der mittlerweile in Teilzeit in Tauberbischofsheim arbeitet, meist dort oder in den kleinen Märkten in der Gemeinde Großrinderfeld. Oder er nutzt die Möglichkeiten des Internets und bestellt Gemüse der Ökokiste aus Schwarzach. „Da sind oft auch unbekannte Sachen drin, die wir gerne mal ausprobieren.“

Fehlt ihren etwas, was ein Stadtleben bietet? Sybille und Sascha Wirths finden nein. Die Lage Schönfelds sei gut. Und ein „Kneipenabend“ im Sommer mit Freunden fände einfach auf der heimischen Terrasse statt.

Die Wirths fühlen sich in Schönfeld etabliert und Zuhause. Sie genießen es, Teil einer sehr lebendigen Dorfgemeinschaft zu sein. „Das ist einfach mein Dorf“, gesteht die Gemeinderätin. Und lächelnd fügen die beiden an: „Wir würden uns schwer tun, wenn wir jetzt umziehen müssten.“

