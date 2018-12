„Der Messias“ am 23. Dezember

Gerchsheim.Seinen 40. Geburtstag feiert dieser Tage der Kirchenchor Gerchsheim. Im Spätherbst 1978 übernahm Ursula Leicht die bis dahin in der Pfarrgemeinde bestehende Schola und entwickelte sie mit Unterstützung von Pfarrer Wilhelm Koch in wenigen Monaten zu einem mehrstimmig singenden Kirchenchor. Der Chor vergrößerte sich stetig und gewann an Leistungsfähigkeit, die Gründung eines Kinder- und Jugendchores gab weitere Impulse.

Klangfülle und Strahlkraft

Qualitätvolle Aufführungen mit Solisten und Orchestern, die Wertschätzung und Unterstützung seitens der nachfolgenden Pfarrer Erhard Behl und Dr. Damian Samulski ließen „Die Gerchsheimer“ mit der Zeit zu einem in der ganzen Region bekannten Klangkörper reifen, dessen Markenzeichen Klangfülle und Strahlkraft sind.

Das ist das Ergebnis unermüdlicher Stimmbildung, die auch dazu geführt hat, dass aus diesem Dorfkirchenchor fünf solistisch tätige SängerInnen hervor gegangen sind, unter anderem Jana Baumeister, die 1. Preisträgerin des Deutschen Gesangswettbewerbs 2016.

Breites Spektrum

Bei allem Erfolg seiner Konzerte sieht der Chor nach wie vor seine Hauptaufgabe im liturgischen Dienst beim Gemeindegottesdienst. Sein Repertoire hat als Schwerpunkte nicht nur Schütz, Bach und Händel, sondern auch große Romantiker wie den Briten Edward Elgar und den Böhmen Antonin Dvorak. Auch das neue Geistliche Lied ist immer dabei und erklingt oft im Zusammenwirken des großen Chors mit dem Kinderchor.

Ursula Leicht, die dem Chor bis heute als Leiterin treu ist, hat zum Vierzigjährigen G. F. Händels Oratorium „Der Messias“ einstudiert, mit dem der Chor sich und seine Zuhörer am 23. Dezember, dem vierten Adventssonntag, um 16 Uhr in der Gerchsheimer Kirche beschenken will.

Fünf Gesangssolisten und das Konzertorchester Leggiero aus Würzburg wirken dabei mit. Der Eintritt dazu ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018