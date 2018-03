Der noch junge Verein hat schon 50 Mitglieder

Anzeige

Neuwahlen

Einstimmig erfolgte die Entlastung des gesamten Vorstands. Ebenfalls einstimmig wurden anschließend gewählt: Ariane Brojek zur Vorsitzenden und Verena Brand zur zweiten Vorsitzenden. Kassiererin ist Irina Bender und Schriftführerin ist Monika Walther. Zu Beisitzern/-innen wurden gewählt: Dominik Wenz, Vera Bach, Nicole Thomas, Jessica Pietschker und Kathrin Krug. Kassenprüferinnen sind weiterhin Ina Behringer und Susanne Englert.

Es folgte eine Vorschau auf Ziele und Aktionen für das laufende Jahr 2018. Zunächst soll eine Fahrzeugstrecke in der Kindertagesstätte Großrinderfeld mit Zubehör wie Verkehrszeichen und Ampel realisiert werden.

Diese wünschen sich die Erzieherinnen und Kinder, damit die Verkehrssicherheit der Kinder trainiert werden kann. An Aktionen sind wieder je ein Kindersachenbasar im Frühjahr und im Herbst geplant sowie ein Elternvortrag und verschiedene Workshops zum Thema sichere Mediennutzung.

Am Ferienprogramm und am Bauernmarkt will sich der Kinderförderverein ebenfalls mit einem Angebot beteiligen. Zu Halloween ist eine Party für die ganze Familie in Planung und auch die Bewirtung nach dem Martinsumzug ist wieder vorgesehen.

Abschließend fand eine lebhafte Diskussion statt, bei der sich die Mitglieder mit zahlreichen Ideen zu weiteren Angeboten und zur Mitgliedergewinnung beteiligten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018