Die Freundschaften weiter vertieft

Großrinderfeld.25 Mitglieder des TuS Großrinderfeld reisten in Kooperation mit der Sportjugend Tauberbischofsheim ins Land der 1000 Seen. Anlass hierzu war die seit 1998 bestehende Jugendbegegnung mit der Stadt Kauhajoki und dem Verein Kauhajoen Karhu („Die Bären von Kauhajoki“) in Finnland. Gefördert wurde diese Maßnahme vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Main-Tauber-Kreis.

Die jugendlichen Mädchen und Jungen starteten zunächst nach Travemünde. Von dort ging es mit der Fähre in die finnische Hauptstadt Helsinki.

Nach einer Stadtführung führte sie ihr Weg 300 Kilometer weiter nördlich nach Kauhajoki. Dem Empfang durch die Verantwortlichen folgte der Bezug der Unterkunft.

Buntes Programm

In den folgenden Tagen standen verschiedene Punkte auf dem Programm. Hierzu zählte zum Beispiel der Besuch des Schulzentrums der 15 000 Einwohner zählenden Stadt. Dort gab es nähere Informationen zum Schulsystem. Auch ein Hineinschnuppern in den Unterricht wurde ermöglicht.

Ein zentraler Punkt der Maßnahme war der Austausch mit den finnischen Gastgebern zum Festigen bestehender Freundschaften. Auch neue Kontakte wurden durch die verschiedenen Programmpunkte geknüpft.

Der Besuch auf einer Messe mit Verköstigung von lokalen Speisen und Spezialitäten sowie einer finnischen Erstligabegegnung in Seinäjoki standen ebenso auf dem Programm.

Ein gemeinsames Fußballspiel, Kartfahren (Mika Salo Circuit), der Besuch einer Firma und eines Nationalparks waren weitere Aktivitäten. Besonders interessant war die Besichtigung der Susiluola (Wolfs-Höhle), einer geologischen Besonderheit der Region Österbotten, anhand derer die erdgeschichtliche Veränderung der finnischen Landschaft verdeutlicht wurde.

Das Highlight war die Feier zum 20. Geburtstag der Begegnung. In einer Präsentation wurden Bilder der vergangenen zehn Begegnungsmaßnahmen in Deutschland und Finnland sowie Video-Grußbotschaften von Bürgermeisterin Annette Schmidt (Großrinderfeld) und Sportjugendreferent Michael Geidl gezeigt.

Grüße geschickt

Auch die Initiatoren des Austausches, Siegfried und Hiltrud Schultheiß sowie TuS-Vorstandsmitglied Albrecht Behringer und ehemalige Teilnehmer, sendeten auf diesem Wege Grüße. Ergänzt wurde das Programm der Feier durch eine eigens auf der Fährfahrt einstudierte Tanzeinlage der ganzen Gruppe. Von den finnischen Gastgebern wurde zum Zeichen der Freundschaft ein mit einer Motorsäge geschnitzter Bär überreicht.

Das zentrale Element der Maßnahme, die Begegnung zwischen finnischen und deutschen Jugendlichen, soll in Zukunft noch stärker angestrebt werden. Hierzu gilt es zum Beispiel auch, Rahmenbedingungen wie gemeinsame Schulferienzeiten zu beachten.

Dies gilt es bereits bei der Planung der nächsten Maßnahme, einem Besuch der finnischen Jugendlichen in Deutschland 2020, zu berücksichtigen.

