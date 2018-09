Die Umstellung auf Doppik läuft

Der Papierflut den Kampf sagt man in der Verwaltung der Kommune an. Nun beschloss der Gemeinderat als nächsten Schritt zum beleglosen Arbeiten die Anschaffung von Software.

Großrinderfeld. Damit soll in Zukunft die beleglose Kasse ermöglicht werden. Bisher, so Kämmerer Werner Horn, werde eine Rechnung, die in die Gemeinde kommt, mit einem Laufzettel versehen, der zur Prüfung und Genehmigung verwendet werde. Erst nach der Auszahlungsanweisung durch die Bürgermeisterin gehe das Papier an die Kasse, werde dort überwiesen und im entsprechenden Ordner abgeheftet. In Zukunft, so Horn, passiere all das elektronisch.

Jede eingehende Rechnung werde eingescannt und sei damit für alle Beteiligten am Bildschirm jederzeit identifizier- und bearbeitbar. Zusammen mit Schlagworten könne man sie jederzeit vom Speicher wieder aufrufen und müsse nicht lange in Ordnern suchen.

Viele andere Gemeinden würden nach diesem System ebenfalls schon verfahren und hätten gute Erfolge erzielt. Man spare viel Zeit und Sucharbeit.

EU-Verpflichtung

Außerdem wird im Rahmen der Umstellung die Vorbereitung für E-Rechnungen eingeführt. Hier gibt es eine Verpflichtung der EU, dass Gemeindeverwaltungen ab November 2019 die Möglichkeit der Verarbeitung solcher elektronischer Rechnungen, die ganz ohne Papier auskommen und trotzdem rechtsgültig sind, anbieten und vorhalten müssen.

Durch die Umstellung auf eine beleglose Kasse spart die Gemeinde rund 25 Ordner jährlich ein, die also keinen Platz mehr in den Arbeitsräumen mehr einnehmen. Gemeinderat Manfred Wörner wollte wissen, ob die dann „nutzlosen“ Rechnungen gleich vernichtet werden. Er kenne dies von seiner Arbeitsstelle. Horn erwiderte, dass hier noch keine abschließende Klärung möglich sei, bis dahin würden die Papierrechnungen in Kartons monatsweise abgelegt. Wenn geklärt sei, ob sie für Nachfragen des Finanzamtes und der Prüfungsbehörden nicht mehr benötigt werden, würden die Kartons samt Inhalt fachgerecht entsorgt.

Vermögen wird bewertet

In Vorbereitung auf die Umstellung der Haushaltsaufstellung der Gemeinde von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik ab Januar 2020 muss sämtliches Vermögen der Gemeinde bewertet werden, damit exakte Vermögenswerte ermittelt werden können. Nun beschloss der Gemeinderat die von der Firma KommCura – sie führt die Bewertung des Anlagevermögens im Auftrag der Gemeinde durch – vorgeschlagenen Quadratmeterpreise zur Bewertung von Grund und Boden zu übernehmen. Sie sollen für alle Bereiche gelten, in denen keine exakten aktuellen Werte zu ermitteln sind. Anders als in vielen Bundesländern geht man in Baden-Württemberg nicht vom Zeitwert aus, sondern bewertet nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Deshalb würden viele Berechnungsgrundlagen auf den Bodenrichtwerten von 1974 beruhen. Diese Jahreszahl sei von der Staatsregierung festgelegt worden. Rund 95 Prozent aller Bewertungen seien durch die Fachfirma bereits erfolgt. Es fehlen noch die Bewertungen für die Wasser- und Abwasserversorgung, informierte Werner Horn die Gemeinderäte.

In einer der kommenden Gemeinderatssitzungen wird man das gesamte Zahlenwerk vorstellen. „Der Aufwand ist ein Wahnsinn“, hatte Bürgermeisterin Anette Schmidt, die Umstellung auf die Doppik erfordere einen höheren Aufwand von allen Mitarbeitern der Finanzverwaltung. Zusätzlich werde noch die Grundsteuer in den kommenden Jahren reformiert und die Kommunen werden ab 2021 umsatzsteuerpflichtig. Die alles erfordere viel Energie und Fingerspitzengefühl, denn jeder Vertrag der Gemeinde müsse auf seine Mehrwertsteuerwirkung hin überprüft werden.

Bürgermeisterin Schmidt informierte den Gemeinderat, dass man nun an die Einbringung einer Schallschutzdecke im Bürgervereinsheim in Ilmspan gehen könne. Die Arbeiten waren wegen der Nutzung der katholischen Kirche während der Sanierung des Gotteshauses zurückgestellt worden. Die Decke werde nun in Kürze von der Firma Brennfleck zu einem Angebotspreis von 10 177 Euro eingebracht werden. Die notwendigen Elektroarbeiten übernimmt der Bauhof selbst, so Schmidt. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Weitere Baumaßnahme

Eine weitere Baumaßnahme in Ilmspan ist die Sanierung der Krensheimer Straße. Hier habe man endlich einen Förderbescheid erhalten, der allerdings niedriger ausgefallen ist, als gehofft. Wie bereits berichtet, soll der Kanal, die Wasserversorgung und die Straße an sich erneuert werden. Da beim Kanal nur geringe Schäden vorhanden sind, flog dieser Posten komplett aus der Förderung und auch die Förderung aus dem Ausgleichsstock ist mit 120 000 Euro geringer als gehofft.

Anette Schmidt dankte allen am Umbau des Kindergartens in Gerchsheim beteiligten Personen. In den drei Wochen Sommerferien wurden viele Vorgaben für eine dauerhafte Nutzung der ehemaligen Dachsberg-Schule umgesetzt, wie neue Sanitäranlagen oder die Umgestaltung der Räume. Sie nannte vor allem die Mitarbeiter des Bauhofes, die auch an Samstagen und abends gearbeitet hätten, sowie dem Ortschaftsrat und den vielen Eltern, die sich an der Umbaumaßnahme eingebracht haben. „Wir haben es geschafft“, war ihr Resümee.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018