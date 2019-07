Dreigestirn steht künftig an der Spitze

Der TuS Großrinderfeld wird künftig von einem Dreigestirn geleitet. Albrecht Behringer gab den Vorsitz ab.

Großrinderfeld. Nach 16 Jahren als Vorsitzender und vorher zehn Jahren als Zweiter Vorsitzender des TuS Großrinderfeld stand Albrecht (Ali) Behringer nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung und seiner Wiederwahl hatte er angekündigt, dass er nicht wieder antreten wird. Zeit genug also, innerhalb des Vereins nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen.

Bereits vor vier Jahren hatte man die Satzung dementsprechend geändert, dass auch mehrere Personen gemeinsam den TuS führen können. Diese Weitsicht zahlte sich nun aus. Mit Bernhard Kees, Matthias Lutz und Uwe Schultheiß wollen sich in Zukunft drei Personen um die Belange des Vereins zusammen kümmern. „Wir haben wirklich fähige Nachfolger gefunden, die das Herz an der richtigen Stelle haben“, lobte Behringer die Bereitschaft der drei neuen Vorstände. Nichts wäre für ihn schlimmer gewesen, als wenn es für den TuS wegen zu wenig Engagement keinen neuen Vorstand gegeben hätte.

Viel erreicht

Wer den ruhigen und besonnenen Behringer kennt, weiß wie wichtig ihm der TuS war und ist. Er selbst will sich in Zukunft mehr um die Familie kümmern, die in den letzten 26 Jahren viel auf ihn verzichten musste. Er gehe mit einem guten Gefühl von der Kommandobrücke, sei doch das Feld gut bestellt. Schultheiß wird sich in Zukunft um Organisatorisches und Wirtschaftliches kümmern, Lutz um die sportlichen Belangen und Kees um das Gebäude und den Platz. In Behringers Zeit wurde der neue Sportplatz oberhalb der Schule angelegt, ein Kunstrasenplatz von der Gemeinde gebaut und viele neue Gruppen in das Vereinsleben des TuS integriert.

Hauptsächlich wird Breitensport angeboten, egal ob beim Fußball oder beim Turnen. Fast alle Altersklassen in der Fußballjugend müssen zwar durch Spielgemeinschaften abgedeckt werden, aber die einzelnen Spieler kommen aus der Nachbarschaft. Im Turn- und Gymnastikbereich wird für jede Altersgruppe ein entsprechendes Angebot vorgehalten. In Kürze gibt es sogar Männerturnen.

Was die einzelnen Gruppen im vergangenen Jahr erlebt haben, darüber berichteten die einzelnen Übungsleiter und Verantwortlichen. Behringer sprach in seinem Jahresrückblick von einem „normalen Jahr“. Trotzdem wurde wieder viel geleistet. Der scheidende Vorsitzende dankte allen, die sich für den Verein engagiert haben und hoffte, dass sie dies auch in Zukunft tun. Beim Rückblick ließ Behringer nochmal die vielen Feste Revue passieren, an denen sich der TuS im vergangenen Jahr im Ort beteiligt hatte. Hinzu kamen noch die vereinsinternen Aktivitäten, wie Platzpflege, Bewirtung des Sportheims und Außengeländeumbau.

Neben dem neuen Dreiervorstand wurde Christina Häusler als Schriftführerin und Stefan Reinhart als Kassenwart in ihren Ämtern bestätigt. Neu sind Nicole Bethäuser als Vertreterin Gymnastik/Turnen und Vergnügungswart Sandro Nahm.

Fabian Michel bleibt Vertreter Fußball, ebenso wie Birgit Geiger, Florian Stolzenberger und Holger Kraft Beisitzer bleiben. Kassenprüfer sind in Zukunft Silvia Hemberger und Dieter Horn. Auch die Jugendleitung wird sich der Vorstand in Zukunft die Arbeit teilen. Tom Kritz und Felix Schwab sind gleichberechtigte Vorsitzende, Schriftführer ist Markus Schröder, Kassenwart Bastian Behringer.

Uwe Schultheiß dankte dem ausgeschiedenen Vorsitzenden Albrecht Behringer sehr für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. „Große Spuren hat Ali hinterlassen“, doch die will der neue Vorstand weiter verfolgen, um den TuS Großrinderfeld auch in Zukunft attraktiv zu halten.

Es standen auch zahlreiche Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung an.

