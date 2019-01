Dreikönigsaktion erbringt in Gerchsheim 2937 Euro

Gerchsheim.Im Rahmen der großen Dreikönigsaktion waren auch wieder in Gerchsheim die Sternsinger unterwegs. „Wir kommen daher aus dem Morgenland“, sangen sie. Von Haus zu Haus zogen sie in kleinen Gruppen, um Segen zu bringen und Spenden zu sammeln. Doch bevor sie im Dorf umherzogen, feierten sie gemeinsam mit den Gläubigen einen besonderen Gottesdienst, der unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ stand. „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ war das Thema. Pfarrer Dr. Damian Samulski dankte den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz und den Betreuern, die für den reibungslosen Einsatz sorgen, mit den Kindern proben, sie einkleiden und vorbereiten. 2937 Euro wurden gesammelt, das Geld soll vor allen Dingen Kindern in Peru helfen. Bild: Renate Geiger

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019