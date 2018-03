Duo seit 25 Jahren im Verein aktiv

Anzeige

Schönfeld.Oberschützenmeister Stefan Schmitt eröffnete die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins. Schriftführerin Martina Schmitt verlass das Protokoll der letzten Zusammenkunft. Im Anschluss berichtete sie rückblickend über das Vereinsgeschehen des letzten Jahres. Sie zeigte sie die Aktivitäten des Schützenvereins nochmals auf.

Kassiererin Gertrud Staudigel-Walter erläuterte Einnahmen und Ausgaben und berichtete über die finanzielle Situation des Vereins.

Schießleiter Hans Josef Bayer sprach über die sportlichen Ereignisse. Der Schützenverein Schönfeld stellte in den Disziplinen Kleinkaliber-Standardgewehr und Kleinkaliber-Sportpistole Mannschaften für die Rundenwettkämpfe im Sportschützenkreis Main-Tauber. Dabei wurden von den Schützen in der Mannschaftswertung und von jedem einzelnen Schützen gute Platzierungen erreicht. Seine Ausführungen befassten sich auch mit den vereinsinternen Schießen wie Staudigel-Gedächtnisschießen, Königsschießen und Ausschießen der Vereinsmeisterschaft in den Disziplinen KK-Standardgewehr und KK-Sportpistole.